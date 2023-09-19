В Улан-Удэ будут временно перекрывать движение по Селенгинскому мосту

С 20 сентября будут временно перекрывать крайние полосы движения на Селенгинском мосту, сообщают в администрации города. Специалисты Комбината по благоустройству будут очищать мостовые пролеты от ржавчины и коррозии, после чего окрашивать их. Для этого им нужно будет устанавливать мостовую платформу на дороге.

Режим перекрытия крайних полос движения:

с 10:00 до 16:00 — в направлении от скульптурной композиции «Мать Бурятия» в сторону Левого берега

с 11:00 до 18:00 — в направлении с Левого берега в сторону скульптурной композиции «Мать Бурятия»

Ориентировочная дата завершения работ — конец октября.







Фото: администрация Улан-Удэ