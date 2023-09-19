Общество 19.09.2023 в 17:39

В Бурятии сорвали сроки строительства школы

Школу в селе Сосново-Озерск достроит новый подрядчик
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сорвали сроки строительства школы
Власти Бурятии инициировали процедуру расторжения контракта с фирмой «Витим», которая не справилась со своими обязательствами по строительству новой школы в селе Сосново-Озерск. Как сообщили в Минстрое Бурятии, подрядчик приступил к возведению школы в марте прошлого года. Завершить строительство объекта организация должна была этим летом. Однако на протяжении всего строительства на объекте не хватало рабочей силы, в итоге почти за 1,5 года здание готово лишь на 84%.

Сейчас Управление капитального строительства Бурятии прорабатывает вопрос о внесении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. После того, как контракт с «Витимом» будет расторгнут, на стройплощадку зайдет новый подрядчик.

«В случае со школой в Сосново-Озерске на торги вышел один подрядчик, больше желающих строить в отдаленном районе не нашлось. Свои обязательства подрядчик не выполнил, поэтому администрация района совместно с Управлением капитального строительства приняли решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Сейчас Управление капстроительства прорабатывает вопрос о внесении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. На сегодня проходит процедура расторжения контракта и поиска нового подрядчика. Мы рассчитываем, что в конце сентября на объект зайдет новая фирма», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Новой подрядной организации предстоит выполнить внутреннюю отделку помещений, благоустройство прилегающей территории и завершить строительство школы до конца 2023 года.

«Главное сейчас в кратчайшие сроки завершить строительство объекта. Чтобы уже в начале следующего года дети смогли пойти в новую школу. Несмотря на то, что Управление капитального строительства является техническим заказчиком, специалисты практически каждую неделю выезжают на объект для решения проблем и контроля строительства», - заявил начальник Управления капстроительства Анатолий Урбанов.

В Минстрое отметили, что школа - не единственный объект, который не смогла построить фирма «Витим». В этом году организация выиграла торги на строительство поликлиники на 170 посещений в Сосново-Озерске и школы в селе Хоринск на 176 мест. Там ситуация аналогичная: нехватка ресурсов и отставание от графика. По этим объектам также принято решение о расторжении контрактов на строительство. До конца сентября планируется найти новую подрядную организацию. Завершение строительства школы и поликлиники запланировано на следующий год.

Фото: Минстрой Бурятии
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