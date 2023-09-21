В Бурятии сыграли свадьбу в колонии

В исправительной колонии № 7 состоялась торжественная церемония бракосочетания, сообщают в пресс-службе УФСИН Бурятии. На ней осужденная предстала перед женихом в белом платье с большим букетом розовых роз.

«Вся церемония была снята на видео и фото для дальнейшей передачи жениху в семейный архив»,

- рассказали в ведомстве.



Представитель ЗАГСа пригласила пару, зарегистрировала брак, выдала свидетельство и поздравила молодоженов, со столь важным событием в их жизни.





Фото: УФСИН Бурятии