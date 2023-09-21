В Бурятии Солнце может «погасить» телевизор

Телесигнал в Бурятии в октябре может быть неустойчивым, предупредили в республиканском Минтрансе. Как пояснили в министерстве, это связано с тем, что с 5 по 20 октября в небе над Бурятией будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал.«Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Но все же нельзя исключить кратковременного «замерзания» или пропадания картинки, распада ее на пиксели», - предупредили в Минтрансе.В Бурятии выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 8:18 до 9:16 по московскому времени. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 17 минут в сутки. График моментов интерференции (и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм) в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в кабинете телезрителя.Фото: russianstock.ru