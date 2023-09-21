Общество 21.09.2023 в 15:40

В Бурятии Солнце может «погасить» телевизор

Из-за осенней интерференции телесигнал в республике будет временно пропадать
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии Солнце может «погасить» телевизор
Телесигнал в Бурятии в октябре может быть неустойчивым, предупредили в республиканском Минтрансе. Как пояснили в министерстве, это связано с тем, что с 5 по 20 октября в небе над Бурятией будет наблюдаться осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал.

«Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Но все же нельзя исключить кратковременного «замерзания» или пропадания картинки, распада ее на пиксели», - предупредили в Минтрансе.

В Бурятии выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен с 8:18 до 9:16 по московскому времени. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 17 минут в сутки. График моментов интерференции (и возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм) в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в кабинете телезрителя.

Фото: russianstock.ru
Теги
телевидение солнце

Все новости

Улан-Удэ вслед за республикой снял запрет на посещение лесов
21.09.2023 в 16:21
В Бурятии дочь силой отобрала у матери деньги на выпивку и сигареты
21.09.2023 в 16:16
Пьяная жительница Бурятии до смерти забила мужчину
21.09.2023 в 15:57
В столице Бурятии высадили рябиновую аллею в честь участников СВО
21.09.2023 в 15:46
Жительница Бурятии взыскала со знакомой компенсацию за избиение
21.09.2023 в 15:42
В Бурятии Солнце может «погасить» телевизор
21.09.2023 в 15:40
В Улан-Удэ чиновникам выписали предостережение за нападение собак на ребенка
21.09.2023 в 15:23
В Бурятии сыграли свадьбу в колонии
21.09.2023 в 15:06
В Бурятии курсант автошколы стал жертвой аферистов
21.09.2023 в 14:49
Артисты Бурятии вернулись после встречи с Ким Чен Ыном
21.09.2023 в 14:23
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 сентября

Читайте также
Улан-Удэ вслед за республикой снял запрет на посещение лесов
Он действовал с 5 апреля
21.09.2023 в 16:21
В столице Бурятии высадили рябиновую аллею в честь участников СВО
Место отдыха появилось рядом с музыкально-гуманитарным лицеем
21.09.2023 в 15:46
Жительница Бурятии взыскала со знакомой компенсацию за избиение

В Гусиноозерске на почве внезапно возникшей неприязни одна женщина побила другую

21.09.2023 в 15:42
В Бурятии сыграли свадьбу в колонии
Церемония бракосочетания прошла на днях
21.09.2023 в 15:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru