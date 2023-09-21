Общество 21.09.2023 в 15:42

Жительница Бурятии взыскала со знакомой компенсацию за избиение

В Гусиноозерске на почве внезапно возникшей неприязни одна женщина побила другую

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Текст: "Номер один"
Жительница Бурятии взыскала со знакомой компенсацию за избиение

Жительница города Гусиноозерск обратилась в суд с иском к своей знакомой о компенсации морального вреда в размере 100 000 руб. Исковые требования мотивированы тем, что ответчик нанесла ей побои, в результате чего жертва получила моральные страдания.

Однажды ночью возле подъезда одного из многоквартирных домов в Гусиноозерске на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своей знакомой женщина нанесла ей побои. В частности - 1 удар кулаком правой руки в область носа, 1 удар кулаком правой руки в область лба, отчего последняя не удержавшись на ногах упала на колени. Обидчицу это не остановило, и она продолжила избивать жертву.

После избиения у жертвы появились синяки, ушибы, которые причиняли ей физическую боль. Женщина ходила к врачам, переживала, находилось на больничном и не могла заниматься домашними делами.

Позднее постановлением мирового судьи агрессивная женщина была признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ. Ее оштрафовали на 10 000 руб.

Избитая женщина решила взыскать с обидчицы компенсацию морального вреда.

Ответчица в иске просила отказать. Она уверяла, что хотела принести извинения истцу, однако она избегает ее, на телефонные звонки не отвечает.

Гусиноозерский городской суд постановил исковые требования удовлетворить частично и взыскать с одной горожанки в пользу другой компенсацию морального вреда в размере 25 000 руб.


Фото: ru.freepik.com

 

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