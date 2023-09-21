Общество 21.09.2023 в 16:57

Жителей Бурятии предупреждают о сезоне ОРВИ и гриппа

Прививки поставили уже 84 тысячи человек
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Текст: Евгения Гармаева
Жителей Бурятии предупреждают о сезоне ОРВИ и гриппа

В Роспотребнадзоре Бурятии жителям напоминают о сезонных прививках. Риски заболеть ОРВИ или гриппом увеличиваются – с наступлением осени студенты и школьники вернулись с каникул, работающее население – с отпусков, контакты увеличились. Тенденция наблюдается ежегодно.

«В Республике Бурятия в настоящее время случаев гриппа нет, регистрируются случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии, преобладающими являются риновирусы – их доля составляет почти 88%»,

 - сообщил главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев.
В Бурятии, как и в целом по стране, проводится прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день в республике прививки поставили уже более 84 тысяч человек. Используемые вакцины российского производства.

«Прививку необходимо сделать заранее перед подъемом заболеваемости, чтобы к началу эпидсезона успели выработаться антитела.Не стоит забывать и о мерах профилактики - рекомендуется чаще проветривать помещения, одеваться по погоде, соблюдать правила личной гигиены, а при появлении признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью. Всем доброго здоровья!» 

- добавил он.


Фото: Роспотребнадзор Бурятии
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