В Улан-Удэ предложили внедрить систему доносов

В администрации Улан-Удэ состоялся круглый стол, на котором власти, зоозащитники и представители служб отлова безнадзорных животных обсуждали «собачий вопрос» – что делать с растущим числом безнадзорных животных.В Бурятии уже несколько лет действует принятый Госдумой РФ закон о собаках, требующий бережного обращения с животными: отловили, стерилизовали, поставили прививку и снова отпустили на волю. Такие условия поставили всю страну в сложную ситуацию - собак обязаны выпускать на улицу, в среду обитания, и одновременно не допускать нападений на людей.Мэрия Улан-Удэ пытается бороться с разгуливающими по улицам города хвостатыми по всем фронтам: проводит рейды по микрорайонам, составляет штрафы на нерадивых владельцев, ведет учет безнадзорных животных и пр. Тем не менее решить проблему стай бездомных собак этими методами не удается. И в мэрии это признают.- Борьба с безнадзорными животными хоть и стала менее острой, но сохраняет свою актуальность. За 2023 год мы отловили уже 3 725 особей, в прошлом году – 3 874 собаки. В городе стало гораздо меньше безнадзорных животных, но количество хозяйских собак на самовыгуле не уменьшается. Порядка 30% отловленных животных имеют хозяев, - сообщил на круглом столе председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.То, что ситуация с безнадзорными стала менее напряженной, по словам Гашева, видно по заявкам. Если в прошлом году было 3 913 заявок на отлов, то в этом году мэрия получила 1 985 заявок.Тем не менее профилактическая работа продолжается. На нерадивых хозяев составили 603 протокола, из них львиная доля – 378 - за свободный выгул животных.Кроме того, люди из-за боязни штрафов стали активнее регистрировать своих питомцев.- Нарушений порядка регистрации уже меньше. В прошлом году составлено 394 протокола, в этом – 164, - отметил председатель КГХ.Однако наряду с положительными изменениями есть и проблемы. В начале 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, касающийся обеспечения защиты жизни и здоровья жителей республики от безнадзорных собак. Тогда установили запрет на возврат крупных собак на волю после содержания в приютах. Под действие указа попали собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. В результате этой инициативы в приюте скопилось почти 3 тыс. животных.- Учреждения проверяет прокуратура, надзорные органы. Я тоже накануне побывал там. Есть замечания: не столько по содержанию, сколько из-за того, что собаки свободно гуляют по территории. Видел четырех, которые бегали вне приюта. Представление мы выдали, - подчеркнул Сергей Гашев.В КГХ пообещали отслеживать ситуацию, а владельцев питомников, где собаки свободно разгуливают, предупредили: «Если это будет повторяться, вы просто захлебнетесь в штрафах».Каждый год в столице Бурятии отлавливают по 3 тыс. бездомных собак. Некоторым удается найти новых хозяев или вернуться к прежним, но большинство остаются в неволе на всю жизнь. Власти констатируют: с каждым годом содержать растущее поголовье все сложнее, да и для самих животных проживать в неволе мучительно.Поэтому городские власти решили «разработать новые правила игры».- У нас не стоит задача уничтожить животное. Если оно безнадзорное - в максимально короткие сроки надо найти хозяина. Если хозяин есть – найти его и принять меры такого реагирования, чтобы человек ответил по всей строгости за свою безответственность, - отметил Сергей Гашев.Начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко сообщил, что в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» необходимо внести изменения.- На уровне региона мы можем принять меры законодательной инициативы. Одной из мер повышения гражданской ответственности могла бы стать принудительная стерилизация домашних животных. Второе предложение – дополнительные меры ответственности, возможно, административные или какие-то другие для владельцев животных, - рассказал о задумках чиновник.Отметим, законопроект об обязательной стерилизации животных сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Инициатива призвана остановить бесконтрольное размножение, ведь нежелательное потомство часто выбрасывают на улицу.Зоозащитники идею об обязательной стерилизации поддержали.- Этот момент надо очень четко разработать, потому что это один из реальных выходов из ситуации. Такую систему можно ввести на региональном уровне и она ничему не будет противоречить, – считают они.Действующую систему штрафов общественники не поддерживают: они, по их мнению, отбивают у людей желание содержать животных.- Есть такое предложение – не штрафовать тех владельцев животных, которые отпустили собаку на самовыгул впервые. Нужно поощрять владельцев, кто забирает питомцев из отлова. Если собака вновь попадает в отлов, тогда меры административного воздействия должны быть усилены максимально. В штраф нужно включать все расходы на содержание животного и взыскивать их с хозяина. На сегодняшний день система штрафов неэффективна. В среднем за собаку берется штраф 5 тыс. рублей, и большинство людей просто не приезжают за своими питомцами - им проще взять новую. Получается замкнутый круг, - рассказали зоозащитники.Мысль о том, чтобы через какое-то время усыплять невостребованных собак в приютах, общественники не поддержали.- Проводить эвтаназию животных и принимать законы, которые были бы направлены на это, категорически запрещено федеральным законом. Это будет своего рода «реклама» на всю Россию… Зачем республике выступать с такой «живодерской позицией» и брать на себя клеймо региона, выступающего впереди всех по принятию поправок, противоречащих федеральному закону, – заявили общественники.Напомним, намерения усыплять отловленных псов власти республики высказывали в конце марта. Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что возвращать их после поимки обратно на улицы не самое правильное решение, а содержать пожизненно - нерационально. В июле в республике вновь заговорили об усыплении бродячих животных. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью газете «Ведомости».«Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее. Есть рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем держать закрытую в вольере всю жизнь», – заявлял глава.Также на круглом столе прозвучало предложение о строительстве муниципальных приютов для содержания собак.- Кто мешает выделить деньги на строительство муниципального приюта из неосвоенных бюджетных денег. Очень нужен муниципальный приют, а животных без агрессии следует выпускать на волю. Накопление собак – это путь в никуда, - высказались общественники.Однако на строительство приютов нужны немалые деньги, а с ними, как известно, в Бурятии непросто.Не нашла у властей поддержки и идея о стерилизации и чипировании собак на дому. Представители Управления ветеринарии РБ пояснили, что подобные операции возможны только на ветстанциях, где для этого есть все необходимые условия.- Мы регулярно проводим акции по бесплатной стерилизации домашних животных, но желающих провести стерилизацию питомцев очень мало, - отметили сотрудники Управления.Депутат горсовета Сергей Бурдиков предложил «внедрить систему доносов, когда люди сообщают о своих соседях, у кого собака находится на самовыгуле». Кроме того, «есть идея запретить на три года разведение всех неплеменных собак».По итогам круглого стола осталось не совсем понятно, как именно власти намерены искоренить проблему с безнадзорными собаками и как будут повышать гражданскую ответственность владельцев, отпускающих питомцев на самовыгул. Понятно только, что необходима стратегия на федеральном и региональном уровне, ну и, конечно, более ответственное отношение самих людей к животным.Фото: «Номер один»