Общество 23.09.2023 в 07:00
В Улан-Удэ предложили внедрить систему доносов
Власти хотят поощрять «собачьих стукачей»
Текст: Лариса Ситник
В администрации Улан-Удэ состоялся круглый стол, на котором власти, зоозащитники и представители служб отлова безнадзорных животных обсуждали «собачий вопрос» – что делать с растущим числом безнадзорных животных.
«Ситуация стала менее напряженной»
В Бурятии уже несколько лет действует принятый Госдумой РФ закон о собаках, требующий бережного обращения с животными: отловили, стерилизовали, поставили прививку и снова отпустили на волю. Такие условия поставили всю страну в сложную ситуацию - собак обязаны выпускать на улицу, в среду обитания, и одновременно не допускать нападений на людей.
Мэрия Улан-Удэ пытается бороться с разгуливающими по улицам города хвостатыми по всем фронтам: проводит рейды по микрорайонам, составляет штрафы на нерадивых владельцев, ведет учет безнадзорных животных и пр. Тем не менее решить проблему стай бездомных собак этими методами не удается. И в мэрии это признают.
- Борьба с безнадзорными животными хоть и стала менее острой, но сохраняет свою актуальность. За 2023 год мы отловили уже 3 725 особей, в прошлом году – 3 874 собаки. В городе стало гораздо меньше безнадзорных животных, но количество хозяйских собак на самовыгуле не уменьшается. Порядка 30% отловленных животных имеют хозяев, - сообщил на круглом столе председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.
То, что ситуация с безнадзорными стала менее напряженной, по словам Гашева, видно по заявкам. Если в прошлом году было 3 913 заявок на отлов, то в этом году мэрия получила 1 985 заявок.
Тем не менее профилактическая работа продолжается. На нерадивых хозяев составили 603 протокола, из них львиная доля – 378 - за свободный выгул животных.
Кроме того, люди из-за боязни штрафов стали активнее регистрировать своих питомцев.
- Нарушений порядка регистрации уже меньше. В прошлом году составлено 394 протокола, в этом – 164, - отметил председатель КГХ.
Однако наряду с положительными изменениями есть и проблемы. В начале 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, касающийся обеспечения защиты жизни и здоровья жителей республики от безнадзорных собак. Тогда установили запрет на возврат крупных собак на волю после содержания в приютах. Под действие указа попали собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. В результате этой инициативы в приюте скопилось почти 3 тыс. животных.
- Учреждения проверяет прокуратура, надзорные органы. Я тоже накануне побывал там. Есть замечания: не столько по содержанию, сколько из-за того, что собаки свободно гуляют по территории. Видел четырех, которые бегали вне приюта. Представление мы выдали, - подчеркнул Сергей Гашев.
В КГХ пообещали отслеживать ситуацию, а владельцев питомников, где собаки свободно разгуливают, предупредили: «Если это будет повторяться, вы просто захлебнетесь в штрафах».
Мучительная жизнь в приютах
Каждый год в столице Бурятии отлавливают по 3 тыс. бездомных собак. Некоторым удается найти новых хозяев или вернуться к прежним, но большинство остаются в неволе на всю жизнь. Власти констатируют: с каждым годом содержать растущее поголовье все сложнее, да и для самих животных проживать в неволе мучительно.
Поэтому городские власти решили «разработать новые правила игры».
- У нас не стоит задача уничтожить животное. Если оно безнадзорное - в максимально короткие сроки надо найти хозяина. Если хозяин есть – найти его и принять меры такого реагирования, чтобы человек ответил по всей строгости за свою безответственность, - отметил Сергей Гашев.
Начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко сообщил, что в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» необходимо внести изменения.
- На уровне региона мы можем принять меры законодательной инициативы. Одной из мер повышения гражданской ответственности могла бы стать принудительная стерилизация домашних животных. Второе предложение – дополнительные меры ответственности, возможно, административные или какие-то другие для владельцев животных, - рассказал о задумках чиновник.
Отметим, законопроект об обязательной стерилизации животных сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Инициатива призвана остановить бесконтрольное размножение, ведь нежелательное потомство часто выбрасывают на улицу.
Зоозащитники идею об обязательной стерилизации поддержали.
- Этот момент надо очень четко разработать, потому что это один из реальных выходов из ситуации. Такую систему можно ввести на региональном уровне и она ничему не будет противоречить, – считают они.
Действующую систему штрафов общественники не поддерживают: они, по их мнению, отбивают у людей желание содержать животных.
- Есть такое предложение – не штрафовать тех владельцев животных, которые отпустили собаку на самовыгул впервые. Нужно поощрять владельцев, кто забирает питомцев из отлова. Если собака вновь попадает в отлов, тогда меры административного воздействия должны быть усилены максимально. В штраф нужно включать все расходы на содержание животного и взыскивать их с хозяина. На сегодняшний день система штрафов неэффективна. В среднем за собаку берется штраф 5 тыс. рублей, и большинство людей просто не приезжают за своими питомцами - им проще взять новую. Получается замкнутый круг, - рассказали зоозащитники.
Усыплять нельзя
Мысль о том, чтобы через какое-то время усыплять невостребованных собак в приютах, общественники не поддержали.
- Проводить эвтаназию животных и принимать законы, которые были бы направлены на это, категорически запрещено федеральным законом. Это будет своего рода «реклама» на всю Россию… Зачем республике выступать с такой «живодерской позицией» и брать на себя клеймо региона, выступающего впереди всех по принятию поправок, противоречащих федеральному закону, – заявили общественники.
Напомним, намерения усыплять отловленных псов власти республики высказывали в конце марта. Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что возвращать их после поимки обратно на улицы не самое правильное решение, а содержать пожизненно - нерационально. В июле в республике вновь заговорили об усыплении бродячих животных. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью газете «Ведомости».
«Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее. Есть рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем держать закрытую в вольере всю жизнь», – заявлял глава.
Также на круглом столе прозвучало предложение о строительстве муниципальных приютов для содержания собак.
- Кто мешает выделить деньги на строительство муниципального приюта из неосвоенных бюджетных денег. Очень нужен муниципальный приют, а животных без агрессии следует выпускать на волю. Накопление собак – это путь в никуда, - высказались общественники.
Однако на строительство приютов нужны немалые деньги, а с ними, как известно, в Бурятии непросто.
Не нашла у властей поддержки и идея о стерилизации и чипировании собак на дому. Представители Управления ветеринарии РБ пояснили, что подобные операции возможны только на ветстанциях, где для этого есть все необходимые условия.
- Мы регулярно проводим акции по бесплатной стерилизации домашних животных, но желающих провести стерилизацию питомцев очень мало, - отметили сотрудники Управления.
Депутат горсовета Сергей Бурдиков предложил «внедрить систему доносов, когда люди сообщают о своих соседях, у кого собака находится на самовыгуле». Кроме того, «есть идея запретить на три года разведение всех неплеменных собак».
По итогам круглого стола осталось не совсем понятно, как именно власти намерены искоренить проблему с безнадзорными собаками и как будут повышать гражданскую ответственность владельцев, отпускающих питомцев на самовыгул. Понятно только, что необходима стратегия на федеральном и региональном уровне, ну и, конечно, более ответственное отношение самих людей к животным.
Фото: «Номер один»
«Ситуация стала менее напряженной»
В Бурятии уже несколько лет действует принятый Госдумой РФ закон о собаках, требующий бережного обращения с животными: отловили, стерилизовали, поставили прививку и снова отпустили на волю. Такие условия поставили всю страну в сложную ситуацию - собак обязаны выпускать на улицу, в среду обитания, и одновременно не допускать нападений на людей.
Мэрия Улан-Удэ пытается бороться с разгуливающими по улицам города хвостатыми по всем фронтам: проводит рейды по микрорайонам, составляет штрафы на нерадивых владельцев, ведет учет безнадзорных животных и пр. Тем не менее решить проблему стай бездомных собак этими методами не удается. И в мэрии это признают.
- Борьба с безнадзорными животными хоть и стала менее острой, но сохраняет свою актуальность. За 2023 год мы отловили уже 3 725 особей, в прошлом году – 3 874 собаки. В городе стало гораздо меньше безнадзорных животных, но количество хозяйских собак на самовыгуле не уменьшается. Порядка 30% отловленных животных имеют хозяев, - сообщил на круглом столе председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.
То, что ситуация с безнадзорными стала менее напряженной, по словам Гашева, видно по заявкам. Если в прошлом году было 3 913 заявок на отлов, то в этом году мэрия получила 1 985 заявок.
Тем не менее профилактическая работа продолжается. На нерадивых хозяев составили 603 протокола, из них львиная доля – 378 - за свободный выгул животных.
Кроме того, люди из-за боязни штрафов стали активнее регистрировать своих питомцев.
- Нарушений порядка регистрации уже меньше. В прошлом году составлено 394 протокола, в этом – 164, - отметил председатель КГХ.
Однако наряду с положительными изменениями есть и проблемы. В начале 2022 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, касающийся обеспечения защиты жизни и здоровья жителей республики от безнадзорных собак. Тогда установили запрет на возврат крупных собак на волю после содержания в приютах. Под действие указа попали собаки выше 25 см в холке, а также принадлежащие к опасным породам, в том числе метисы. В результате этой инициативы в приюте скопилось почти 3 тыс. животных.
- Учреждения проверяет прокуратура, надзорные органы. Я тоже накануне побывал там. Есть замечания: не столько по содержанию, сколько из-за того, что собаки свободно гуляют по территории. Видел четырех, которые бегали вне приюта. Представление мы выдали, - подчеркнул Сергей Гашев.
В КГХ пообещали отслеживать ситуацию, а владельцев питомников, где собаки свободно разгуливают, предупредили: «Если это будет повторяться, вы просто захлебнетесь в штрафах».
Мучительная жизнь в приютах
Каждый год в столице Бурятии отлавливают по 3 тыс. бездомных собак. Некоторым удается найти новых хозяев или вернуться к прежним, но большинство остаются в неволе на всю жизнь. Власти констатируют: с каждым годом содержать растущее поголовье все сложнее, да и для самих животных проживать в неволе мучительно.
Поэтому городские власти решили «разработать новые правила игры».
- У нас не стоит задача уничтожить животное. Если оно безнадзорное - в максимально короткие сроки надо найти хозяина. Если хозяин есть – найти его и принять меры такого реагирования, чтобы человек ответил по всей строгости за свою безответственность, - отметил Сергей Гашев.
Начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства Улан-Удэ Дмитрий Ларченко сообщил, что в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» необходимо внести изменения.
- На уровне региона мы можем принять меры законодательной инициативы. Одной из мер повышения гражданской ответственности могла бы стать принудительная стерилизация домашних животных. Второе предложение – дополнительные меры ответственности, возможно, административные или какие-то другие для владельцев животных, - рассказал о задумках чиновник.
Отметим, законопроект об обязательной стерилизации животных сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Инициатива призвана остановить бесконтрольное размножение, ведь нежелательное потомство часто выбрасывают на улицу.
Зоозащитники идею об обязательной стерилизации поддержали.
- Этот момент надо очень четко разработать, потому что это один из реальных выходов из ситуации. Такую систему можно ввести на региональном уровне и она ничему не будет противоречить, – считают они.
Действующую систему штрафов общественники не поддерживают: они, по их мнению, отбивают у людей желание содержать животных.
- Есть такое предложение – не штрафовать тех владельцев животных, которые отпустили собаку на самовыгул впервые. Нужно поощрять владельцев, кто забирает питомцев из отлова. Если собака вновь попадает в отлов, тогда меры административного воздействия должны быть усилены максимально. В штраф нужно включать все расходы на содержание животного и взыскивать их с хозяина. На сегодняшний день система штрафов неэффективна. В среднем за собаку берется штраф 5 тыс. рублей, и большинство людей просто не приезжают за своими питомцами - им проще взять новую. Получается замкнутый круг, - рассказали зоозащитники.
Усыплять нельзя
Мысль о том, чтобы через какое-то время усыплять невостребованных собак в приютах, общественники не поддержали.
- Проводить эвтаназию животных и принимать законы, которые были бы направлены на это, категорически запрещено федеральным законом. Это будет своего рода «реклама» на всю Россию… Зачем республике выступать с такой «живодерской позицией» и брать на себя клеймо региона, выступающего впереди всех по принятию поправок, противоречащих федеральному закону, – заявили общественники.
Напомним, намерения усыплять отловленных псов власти республики высказывали в конце марта. Глава Бурятии Алексей Цыденов отмечал, что возвращать их после поимки обратно на улицы не самое правильное решение, а содержать пожизненно - нерационально. В июле в республике вновь заговорили об усыплении бродячих животных. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в интервью газете «Ведомости».
«Я за то, чтобы собак усыплять. Более того, это к собаке гуманнее. Есть рекомендация Всемирной ветеринарной ассоциации о том, что собаку гуманнее усыпить, чем держать закрытую в вольере всю жизнь», – заявлял глава.
Также на круглом столе прозвучало предложение о строительстве муниципальных приютов для содержания собак.
- Кто мешает выделить деньги на строительство муниципального приюта из неосвоенных бюджетных денег. Очень нужен муниципальный приют, а животных без агрессии следует выпускать на волю. Накопление собак – это путь в никуда, - высказались общественники.
Однако на строительство приютов нужны немалые деньги, а с ними, как известно, в Бурятии непросто.
Не нашла у властей поддержки и идея о стерилизации и чипировании собак на дому. Представители Управления ветеринарии РБ пояснили, что подобные операции возможны только на ветстанциях, где для этого есть все необходимые условия.
- Мы регулярно проводим акции по бесплатной стерилизации домашних животных, но желающих провести стерилизацию питомцев очень мало, - отметили сотрудники Управления.
Депутат горсовета Сергей Бурдиков предложил «внедрить систему доносов, когда люди сообщают о своих соседях, у кого собака находится на самовыгуле». Кроме того, «есть идея запретить на три года разведение всех неплеменных собак».
По итогам круглого стола осталось не совсем понятно, как именно власти намерены искоренить проблему с безнадзорными собаками и как будут повышать гражданскую ответственность владельцев, отпускающих питомцев на самовыгул. Понятно только, что необходима стратегия на федеральном и региональном уровне, ну и, конечно, более ответственное отношение самих людей к животным.
Фото: «Номер один»
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