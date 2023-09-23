Взять икру на себя

В Бурятию пришел очередной сезон нереста байкальского омуля. Главная рыба Байкала в этом году идет на нерест поздно. И, по имеющимся прогнозам, основная масса омулевых косяков не будет подниматься вверх по течению далеко. Традиционно икру омуля закладывают на Большереченском заводе. Но сейчас предприятие переживает крупную реконструкцию. Как будет осуществлена искусственная инкубация икры омуля этой осенью, узнавал «Номер один».18 августа Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» (г. Улан-Удэ) получил разрешение на осенний отлов производителей байкальского омуля в 2023 году. От них получат икру, которую затем заложат на искусственную инкубацию на специальном заводе. На каком заводе, пока не определено.В ведении Байкальского филиала ФГБУ, начальником которого является Леонид Михайлик, находится несколько рыбоводных заводов в Бурятии. Прежде всего это Большереченский рыбоводный завод им. Н. Ф. Дзюменко, а также Баргузинский рыбоводный завод, Селенгинский экспериментальный рыбоводный завод и Гусиноозерское осетровое рыбоводное хозяйство.Традиционно икру омуля закладывают на Большереченском заводе. Но сейчас предприятие переживает крупную реконструкцию. Она началась давно и никак не завершится. Тем не менее складывается впечатление, что икру заложат на этом недоделанном заводе.- В настоящее время вопрос об инкубации икры байкальского омуля в сезоне 2023 - 2024 гг. находится на рассмотрении в Росрыболовстве. Большереченский рыбоводный завод готовится к закладке икры байкальского омуля. Опыт прошлых лет показал эффективность процесса инкубации на Большереченском рыбоводном заводе, - сообщили «Номер один» из Москвы, из главного офиса ФГБУ «Главрыбвод».Факт, что какое-то недоделанное предприятие реально готовится взяться за ответственную работу, выглядит, по нашему мнению, несколько странно. Неужели, раз разрешение на отлов производителей выдано, грядущую икру хотят хоть куда-нибудь да пристроить?Правда пристраивать ее на Селенгинский завод никто, полагаем, уже не рискнет. Ведь до сих пор не утих скандал вокруг гибели там в позапрошлом инкубационном сезоне значительной части омулевой икры. Живая оплодотворенная икра погибала килограммами.Ангаро-Байкальское теруправление Росрыболовства (федеральная структура, родственная Байкальскому филиалу «Главрыбвода») по итогам того сезона получило два предписания прокуратуры, по которым вспыхнули два судебных процесса. АБТУР пытается отменить предписания уже в третьей судебной инстанции.«Номер один» недавно писал об этих яростных противостояниях. В конце августа АБТУР проиграл по одному предписанию и в третьей инстанции.Укажем, что по поводу скандала «рыбные федералы» не особо встревожены.«Кто понес наказание за ту гибель икры омуля на Селенгинском заводе в Бурятии, которая стала причиной выдачи двух прокурорских предписаний? Насколько нам известно, все остались при своих директорских должностях», - поинтересовалось наше издание у «Главрыбвода».Из Москвы ответили, что правоохранительными органами проведены проверки и «нарушений действующего законодательства в действиях должностных лиц не выявлено».Тогда почему не повторить закладку на Селенгинском заводе? Что останавливает? Как видим из ответа, вопрос не решен и «...находится на рассмотрении в Росрыболовстве». Может быть, на самом деле Селенгинский завод под омулевую инкубацию всерьез сегодня не рассматривают, но это неловко признать?Ну а оставшийся выбор очень скуден - или отказаться от инкубации икры, или заложить на недоделанном Большереченском. Скорее всего, выберут «недоделанный» вариант (так как другие две точки в теме омулевой инкубации это ни о чем).На прямой вопрос «можно ли на Большереченском заводе инкубировать икру омуля, не дожидаясь завершения текущей реконструкции», в Москве по неизвестной причине ответить нам не захотели.То, что Большереченский не смогут доделать в нынешнем сезоне нереста, это абсолютно точно. Завершить работы обещают только в 2024 году. В настоящее время руководство ФГБУ «Главрыбвод» и замруководителя Росрыболовства по видеосвязи еженедельно (!) заслушивают отчеты о ходе работ в далекой провинции России.- Основные работы по реконструкции выполняются в соответствии с графиком. Имеется незначительное отставание по устройству нового водозаборного устройства, которое связано с обильными дождями и высоким уровнем воды в реке Большая речка. Некоторые работы идут с опережением графика, - сказали в «Главрыбводе».Отставание свалили на природу Бурятии, и это вполне ожидаемо. В целом, полагаем, что если бы это был китайский государственный завод в КНР, то работы там давно бы закончили.Рыбоводные заводы «Главрыбвода» являются федеральным имуществом и производят на нас очень печальное впечатление. В республике давно известно, что «федералы» не всегда способны эффективно присматривать за своими активами.Яркий пример – памятник архитектуры «Гостиные ряды» в центре Улан-Удэ. Федеральная собственность. Но все видят, как памятник много лет рушится на глазах, и особого беспокойства по этому поводу у «федералов» не ощущается. На Гостиных рядах прикручена табличка с пафосной фразой «Охраняется государством», и каждый прохожий видит, до чего довела памятник эта охрана.Чиновники Бурятии пытались судиться, чтобы привести памятник в порядок, но он там так и не наступил. Сейчас между республикой и «федералами» решается вопрос о передаче Гостиных рядов в собственность Бурятии.Можно не сомневаться, что после передачи памятник не будет пребывать в позорном состоянии, как сейчас. Почему? Да потому что в его сохранности заинтересована прежде всего Бурятия. Регион развивает туризм, и этот крупный объект царских времен должен радовать своим видом, а не пугать.Говоря о Большереченском заводе, стоит упомянуть, что по итогам текущей реконструкции предприятие доведут до его проектной мощности. Во всяком случае из Москвы пообещали, что стоит цель довести фактические мощности по выпуску личинок омуля с 0,7 - 0,8 млрд штук «до проектных 1 млрд штук в год».Сергей Палубис, председатель Ассоциации рыбопромышленников Бурятии, считает, что федеральные рыбоводные заводы, которые находятся в республике, должны перейти в ведение Бурятии.- Прежде всего Большереченский завод, работающий по посольскому омулю. Остальные заводы уже не работают по искусственному воспроизводству омуля, если вы знаете, - говорит он.Палубис хорошо знаком с рыбной отраслью республики, долгие годы работал в ней, и он скептически настроен по поводу эффективности работы по омулю, которую ведут федеральные заводы. Как известно, дошло до того, что лов омуля на Байкале был практически запрещен из-за сильного падения его численности.Как напоминает Сергей Палубис, при сегодняшней системе омулей-производителей ловит Кабанский рыбзавод в рамках квоты, выделяемой государством Байкальскому филиалу «Главрыбвода».- Ловит за определенную плату по договору, отдает на Большереченский завод, в садковую базу. И на этом участие Кабанского рыбзавода заканчивается, - говорит председатель Ассоциации.Он убежден, что перевод рыбоводных заводов в ведение Бурятии повысит отдачу от их деятельности. И напоминает всем, кто забыл, что в России такие планы уже были.- В 2000-е годы планировалось, шли очень активные разговоры, что управление рыбным хозяйством необходимо передавать на уровень регионов. Для повышения эффективности, управляемости. Но идея не была реализована. Наоборот, положение усугубилось, так как в отрасли усилилась централизация. А раньше хоть что-то решалось здесь, на месте... - вспоминает наш собеседник.Конечно, идею надо проработать с юридической точки зрения. Можно ли сейчас Большереченский и другие заводы передать в собственность, в ведение республики? Или надо сначала скорректировать законодательство? Но роль Бурятии в «рыбных вопросах» на своей территории необходимо поднимать.Сегодня рыбная отрасль находится в странном положении. Рыбзаводы республики так или иначе взаимодействуют с Минсельхозом Бурятии, координируются, обсуждаются планы развития и т. д. А на основу рыбного хозяйства – на запасы омуля, их наращивание – республика должного влияния не имеет.Конечно, Байкал - федеральный водоем. Но логично, чтобы рыбное стадо в нем наращивал заинтересованный регион.Сергей Палубис отметил, что в этом году нерестовый сезон начался поздно. Рыба, например, только начала заходить в Селенгу.- Сейчас омуль в основном отнерестится ниже Улан-Удэ, - сказал он. – А выживаемость икры на нерестилищах там, по разным оценкам, намного меньше, чем выше города. Это тоже окажет влияние на численность омуля в Байкале.Эксперт рыбной отрасли Константин Логинов поддерживает идею о передаче заводов в ведение Бурятии.- До какого состояния довели, это ужасно. У них разбежались опытные, со стажем, специалисты. А сапоги должен шить сапожник. Я 30 лет назад окончил Институт рыбной промышленности. У меня специальность ихтиолог-рыбовод, как раз для работы в рыбоводной отрасли, работаю в ней всю жизнь. И то не все знаю. А что могут люди, которые не очень знакомы с этим делом? Лично я не могу сказать, опирается ли сегодня деятельность рыбоводных заводов в Бурятии на какую-то научную основу, - говорит он.Омуль, которым занимается Большереченский завод, придонно-глубоководный. Он весь год живет в глубинах Байкала и поднимается только на нерест. Эта популяция отличается от других.- Если говорить о рыбном промысле, то посольский омуль не играет роли в нем. Добыча нацелена на другой омуль: селенгинский, баргузинский и северобайкальский. Эти популяции тоже требуют повышения внимания к себе, но я этого не вижу, - констатирует Константин Логинов.То, о чем сообщил «Главрыбвод», что Большереченский завод готовится к закладке икры омуля, вызвало непонимание у эксперта. Он недоумевает, неужели сейчас там будут закладывать икру. Сначала надо завершить реконструкцию и подождать, пока завод примет комиссия.В случае передачи рыбоводных заводов в ведение Бурятии, уверен эксперт, ситуация на них начнет быстро улучшаться - ведь республика является стороной, которая больше всех заинтересована в нормализации ситуации с омулем.Фото: «Номер один»