99% жителей центра Улан-Удэ согласились на снос своих домов

В центре Улан-Удэ подходит к завершению голосование по включению многоквартирных домов в проект комплексного развития территорий (КРТ). Сегодня Минстрой Бурятии огласил их предварительные результаты.«Почти 400 собственников на территории, определенной под будущую застройку, проголосовали «за» переселение, снос своих домов и дальнейшее обновление центра города. Всего трое жителей выразились «против» и двое пока воздержались. Из этого следует, что 99% жителей, которые уже приняли участие в голосовании, согласны вступить в программу КРТ. Отметим, что тот или иной дом будет расселен в том случае, если согласие дадут как минимум 2/3 собственников», - рассказали в Минстрое.Напомним, собрания жителей, чьи дома планируют включить в программу комплексного развития центра города, стартовали в Улан-Удэ с 13 сентября. В течение недели собственники квартир отдавали свои голоса в специально отведенных пунктах. После специалисты Управления комплексного развития территорий начали самостоятельно обходить квартиры, жители которых по каким-то причинам не смогли прийти и сделать выбор.«Для нас важно, чтобы каждый житель сделал свой выбор. Согласен ли он на переезд и снос своего дома, или же он хочет остаться жить в прежних условиях. Отмечу, что на сегодняшний день почти все жители голосуют «за» переселение. То есть они понимают, что живут в старых домах. Даже если сейчас какие-то дома выглядят более выигрышно, к примеру, на фоне деревянных или аварийных построек, то через несколько лет они также обветшают и устареют. А сейчас жителям предлагают на выгодных условиях переехать в новое, современное жилье», - отметил начальник Управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.Напомним, отдать свой голос за тот или иной вариант горожане смогут еще два дня - 22 и 23 сентября. Сотрудники профильного учреждения лично обойдут жильцов, которые еще не сделали свой выбор. 25 сентября - срок окончания приема решений собственников. Затем специалисты обозначат границы КРТ, после чего будут объявлены торги на определение застройщика. Само расселение начнется не раньше следующего года и продлится до 2026 года.Фото: Минстрой Бурятии