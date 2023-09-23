В Улан-Удэ заложили рябиновую Аллею Доблести и Славы в честь Героев СВО

Молодежные трудовые отряды мэра Улан-Удэ поучаствовали в церемонии закладки рябиновой Аллеи Доблести и Славы в честь Героев СВО.Эта акция прошла в рамках республиканского грантового проекта «Байкальская этника 1.0 – движение наставников» регионального отделения Ассамблеи народов России Республики Бурятия и Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы».В мероприятии приняли участие активисты волонтерского движения «Альянс» Торгово-экономического техникума.Также сотрудники Дома дружбы народов провели для молодежи небольшую экскурсию, рассказав об истории и культурных традициях татар и корейцев, проживающих на территории Бурятии.Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.