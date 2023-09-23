Общество 23.09.2023 в 15:54

В Улан-Удэ заложили рябиновую Аллею Доблести и Славы в честь Героев СВО

Акцию удалось осуществить благодаря гранту
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ заложили рябиновую Аллею Доблести и Славы в честь Героев СВО
Молодежные трудовые отряды мэра Улан-Удэ поучаствовали в церемонии закладки рябиновой Аллеи Доблести и Славы в честь Героев СВО.

Эта акция прошла в рамках республиканского грантового проекта «Байкальская этника 1.0 – движение наставников» регионального отделения Ассамблеи народов России Республики Бурятия и Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы».

В мероприятии приняли участие активисты волонтерского движения «Альянс» Торгово-экономического техникума.

Также сотрудники Дома дружбы народов провели для молодежи небольшую экскурсию, рассказав об истории и культурных традициях татар и корейцев, проживающих на территории Бурятии.

Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.

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