Общество 23.09.2023 в 15:54
В Улан-Удэ заложили рябиновую Аллею Доблести и Славы в честь Героев СВО
Акцию удалось осуществить благодаря гранту
Текст: Станислав Сергеев
Молодежные трудовые отряды мэра Улан-Удэ поучаствовали в церемонии закладки рябиновой Аллеи Доблести и Славы в честь Героев СВО.
Эта акция прошла в рамках республиканского грантового проекта «Байкальская этника 1.0 – движение наставников» регионального отделения Ассамблеи народов России Республики Бурятия и Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы».
В мероприятии приняли участие активисты волонтерского движения «Альянс» Торгово-экономического техникума.
Также сотрудники Дома дружбы народов провели для молодежи небольшую экскурсию, рассказав об истории и культурных традициях татар и корейцев, проживающих на территории Бурятии.
Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Эта акция прошла в рамках республиканского грантового проекта «Байкальская этника 1.0 – движение наставников» регионального отделения Ассамблеи народов России Республики Бурятия и Ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы».
В мероприятии приняли участие активисты волонтерского движения «Альянс» Торгово-экономического техникума.
Также сотрудники Дома дружбы народов провели для молодежи небольшую экскурсию, рассказав об истории и культурных традициях татар и корейцев, проживающих на территории Бурятии.
Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ.
ТегиСВО