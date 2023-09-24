Общество 24.09.2023 в 13:31

B Бурятии почтили память Aлдapa Цыдeнжaпoвa

Ровно 13 лет назад он спас 350 сослуживцев и предотвратил катастрофу
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Текст: Номер один
B Бурятии почтили память Aлдapa Цыдeнжaпoвa

Каждый год в Республике Бурятия проходит митинг в память о Герое России Алдаре Цыденжапове. Который тринадцать лет назад предотвратил мощнейший взрыв на эсминце и спас от неминуемой смерти 350 сослуживцев.

Он погиб в 19 лет от сильнейших ожогов, всего за пару месяцев до дембеля. Когда весь экипаж эсминца «Быстрый» находился на борту, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар. Алдар кинулся перекрывать утечку топлива. Обменяв свою жизнь на жизни других ему удалось спасти всех кроме себя.

В акции памяти, посвященной Дню подвига Героя Российской Федерации Алдара Цыденжапова приняли участие Председатель Народного Хурала Владимир Павлов и Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

«С глубоким уважением и благодарностью мы помним подвиг матроса, Героя России Алдара Цыденжапова. 13 лет прошло с того рокового дня. Алдар Цыденжапов совершил подвиг в мирное время, поставил жизнь своих боевых товарищей выше собственной жизни. Такие у него жизненные ценности, так его воспитали родители. И сегодня, в рамках специальной военной операции, наши ребята подтверждают, что таких большинство. Такие же ребята как Алдар защищают нашу Родину. Они поставили защиту России выше любых личных интересов. Я хочу, чтобы мы все это помнили, чтобы мы все это ценили и с должным уважением и признанием относились к нашим героям. Героический поступок и идеалы, которым следовал Алдар Баторович, навсегда в сердцах жителей нашей республики и всей страны»,

- Алексей Цыденов.

Звание Героя России за совершенный подвиг присвоено Алдару Баторовичу Цыденжапову Указом президента России 16 ноября 2010 года посмертно. 

Памятник Алдару Цыденжапову расположен в сквере рядом с мемориалом «Ровесникам, ушедшим в бой». Сегодня там звучали стихи, песни в честь памяти моряка.

   


Фото: Правительство Бурятии

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