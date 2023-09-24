Общество 24.09.2023 в 14:04

В Улан-Удэ пенсионера избили прямо в маршрутке

Пассажиры не стали ничего предпринимать для прекращения конфликта
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ пенсионера избили прямо в маршрутке

Рукопашный бой произошёл между двумя мужчинами. Один был пожилого возраста, другой значительно моложе и сильнее. Драка завязалась в салоне 137 маршрутки. Истинная причина конфликта пока выясняется.

Известно, что всё началось со словесной перепалки, после чего представитель молодого поколения применил свою силу против старика. На видео зафиксирован неразборчивый диалог, в котором удалось услышать лишь одну чёткую фразу.

«Я только из-за уважения к старшим тебя не бью»,

- сказал мужчина. 

После этого пенсионер пару раз на него замахнулся и получил ответную реакцию.

Напомним, 11 сентября водитель 420-го маршрута Бичура - Улан-Удэ взял пассажирку в деревне Шибертуи, у которой был куплен билет. Она была выпившая, так как у неё за день вперёд был юбилей. В начале деревни Заган водитель силой «выбросил» женщину прямо на остановке, где она осталась лежать на проезжей части.


Фото: Номер один

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