Общество 25.09.2023 в 14:21

Горсвет Улан-Удэ засудил расклейщиков объявлений

Это первый подобный прецедент в стране
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Текст: Константин Воронов
Горсвет Улан-Удэ засудил расклейщиков объявлений
Октябрьский райсуд Новосибирска удовлетворил иск МБУ «Горсвет» из Улан-Удэ к организации «Твой путь». Речь шла о возмещении убытков за приведение в надлежащий вид опор наружного освещения, на которые были наклеены объявления. Судебное решение вынесено впервые по такому рода делу, сообщили на предприятии.

– Это прецедент по России. В настоящее время готовится второе исковое заявление. Претензия направлена ответчику. Незаконная реклама на опорах наружного освещения портит внешний вид города, создает неудобства для автолюбителей и пешеходов. Очистка затрудняется тем, что необходимо удалить еще и клей. Чем больше времени электрики тратят на очистку столбов, тем меньше остаётся на ремонт и профилактические работы. Просим всех распространять печатную продукцию только на специализированных досках, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.

Как отметили на предприятии, судебное решение уже вступило в законную силу.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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