Горсвет Улан-Удэ засудил расклейщиков объявлений

Октябрьский райсуд Новосибирска удовлетворил иск МБУ «Горсвет» из Улан-Удэ к организации «Твой путь». Речь шла о возмещении убытков за приведение в надлежащий вид опор наружного освещения, на которые были наклеены объявления. Судебное решение вынесено впервые по такому рода делу, сообщили на предприятии.– Это прецедент по России. В настоящее время готовится второе исковое заявление. Претензия направлена ответчику. Незаконная реклама на опорах наружного освещения портит внешний вид города, создает неудобства для автолюбителей и пешеходов. Очистка затрудняется тем, что необходимо удалить еще и клей. Чем больше времени электрики тратят на очистку столбов, тем меньше остаётся на ремонт и профилактические работы. Просим всех распространять печатную продукцию только на специализированных досках, – сказал директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.Как отметили на предприятии, судебное решение уже вступило в законную силу.Фото: мэрия Улан-Удэ