Общество 25.09.2023 в 17:14

Среднемесячная зарплата в Бурятии достигла более 58,8 тыс рублей

По сравнению  с соответствующим периодом прошлого года она выросла почти на 15 %
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Текст: Номер один
Среднемесячная зарплата в Бурятии достигла более 58,8 тыс рублей
В Бурятии среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия, по предварительной оценке, составила 58 833 руб и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14,9 %, сообщает Бурястат.

Начисленные суммы оплаты труда указываются с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наиболее высокий размер заработной платы 100,6 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых, превысив среднереспубликанский показатель в 1,7 раза.

Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 39,4 %), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (на 34,1 %).

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в июле 2023 года соответствовала 84,3 % к уровню июня 2023 года и 109,4 % к уровню июля 2022 года. Реальная заработная плата в январе-июле 2023 года соответствовала 109,3 % к январю-июлю 2022 года.

Таковы официальные данные.

Фото: «Номер один»





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