В Улан-Удэ начал работу Координационный совет по культуре при Минкультуры России

Координационный совет по культуре при Минкультуры России начал работу в Бурятии. Его участники обсудят реализацию национального проекта «Культура», примут участие в пленарном заседании и обменяются опытом.Мероприятие всероссийского формата пройдет под руководством замминистра культуры РФ Надежды Преподобной. Сегодня утром она прилетела в Улан-Удэ, сообщили в минкультуры Бурятии.Надежда Преподобная встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, посетит Национальную библиотеку, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, а также оценит ход строительства Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр»Свою рабочую программу Надежда Преподобная начала с посещения Национальной библиотеки. Учреждение обладает уникальным фондом отдела редких книг и книжных памятников. Здесь хранятся издания XVI – н. XX вв., книги Верхнеудинской городской общественной библиотеки и библиотек республики XIX – н. XX вв.Фото: минкультуры Бурятии