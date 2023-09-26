Общество 26.09.2023 в 15:25

В Улан-Удэ начал работу Координационный совет по культуре при Минкультуры России

В Бурятию приехали министры и представители отрасли почти из всех регионов страны
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ начал работу Координационный совет по культуре при Минкультуры России
Координационный совет по культуре при Минкультуры России начал работу в Бурятии. Его участники обсудят реализацию национального проекта «Культура», примут участие в пленарном заседании и обменяются опытом.  

Мероприятие всероссийского формата пройдет под руководством замминистра культуры РФ Надежды Преподобной. Сегодня утром она прилетела в Улан-Удэ, сообщили в минкультуры Бурятии.

Надежда Преподобная встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, посетит Национальную библиотеку, Восточно-Сибирский государственный институт культуры, а также оценит ход строительства Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр»

Свою рабочую программу Надежда Преподобная начала с посещения Национальной библиотеки. Учреждение обладает уникальным фондом отдела редких книг и книжных памятников. Здесь хранятся издания XVI – н. XX вв., книги Верхнеудинской городской общественной библиотеки и библиотек республики XIX – н. XX вв.

Фото: минкультуры Бурятии
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