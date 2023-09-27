Общество 27.09.2023 в 13:02

Жители Бурятии предпочитают отдыхать в республике

Другими востребованными направлениями являются Краснодарский и Алтайский края и Иркутская область
A- A+
Текст: Номер один
Жители Бурятии предпочитают отдыхать в республике
В 2022 году услугами турфирм Бурятии воспользовались 13,8 тыс человек, что на 17,8 больше, чем в 2021 году, сообщил Бурястат.  Основную часть из обслуженных туристов (68,9 %) составляли граждане России, путешествовавшие внутри страны, большая часть из которых (84%) предпочитали отдыхать на территории Бурятии. Другими востребованными направлениями среди российских туристов были Краснодарский и Алтайский края и Иркутская область.

Согласно данным статистиков в Бурятии действовала 51 турфирма, что на 13,3 % больше, чем в 2021 году. Ими было реализовано 5,8 тыс турпакетов (113,8 % к 2021 году) на сумму 423,7 млн рублей (106,4 % к 2021 году).  

Российские граждане, выезжавшие в 2022 году за рубеж, составили 30,4 % от общего числа клиентов, турфирмами Бурятии.  Популярными направлениями среди зарубежных стран по-прежнему являлись Турция (46,3 % от общего числа россиян, выехавших за рубеж), Таиланд (31,8 %),
Египет (10,3 %),

Граждане других стран, путешествовавшие по России, составляли незначительную часть из обслуженных туристов (0,7 %), из которых 83,2 % составляли туристы из Монголии.

Заметим, данные касаются лишь организованного туризма и работы местных турфирм. Статведомство обнародовало их ко Всемирному дню туризма ( World Tourism Day) — международному празднику, учрежденному Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября. В России отмечается с 1983 года.

Фото: pixabay.com
  


Теги
праздник туризм статистика

Все новости

В пригороде Улан-Удэ сбили школьницу
27.09.2023 в 14:34
Бурятия – лидер в ДФО по «черным» зарплатам
27.09.2023 в 13:35
В Бурятии прошел праздник семейского костюма
27.09.2023 в 13:09
Жители Бурятии предпочитают отдыхать в республике
27.09.2023 в 13:02
В Улан-Удэ брат погибшего подростка засудил МВД
27.09.2023 в 12:46
В Улан-Удэ постоялец гостиницы украл телефон у администратора
27.09.2023 в 11:59
В Бурятии фермер переборщил с нитратами
27.09.2023 в 11:32
Жителя Бурятии заставили утилизировать труп быка
27.09.2023 в 11:17
Жительница Бурятии взыскала ущерб с угонщика
27.09.2023 в 10:24
Фестиваль старшего поколения пройдет в Бурятии
27.09.2023 в 10:21
ЗУРХАЙ
с 27 сентября по 3 октября

Читайте также
Бурятия – лидер в ДФО по «черным» зарплатам
Прокуроры республики выявили 56 работодателей, незаконно экономящих на персонале
27.09.2023 в 13:35
В Бурятии фермер переборщил с нитратами
Посевы свеклы с повышенным содержанием вредных веществ обнаружили в Иволгинском районе
27.09.2023 в 11:32
Жителя Бурятии заставили утилизировать труп быка
Дохлого быка обнаружили на свалке жители Баргузинского района
27.09.2023 в 11:17
Жительница Бурятии взыскала ущерб с угонщика
Суд оценил его в 126 тысяч рублей
27.09.2023 в 10:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru