Жители Бурятии предпочитают отдыхать в республике

В 2022 году услугами турфирм Бурятии воспользовались 13,8 тыс человек, что на 17,8 больше, чем в 2021 году, сообщил Бурястат. Основную часть из обслуженных туристов (68,9 %) составляли граждане России, путешествовавшие внутри страны, большая часть из которых (84%) предпочитали отдыхать на территории Бурятии. Другими востребованными направлениями среди российских туристов были Краснодарский и Алтайский края и Иркутская область.Согласно данным статистиков в Бурятии действовала 51 турфирма, что на 13,3 % больше, чем в 2021 году. Ими было реализовано 5,8 тыс турпакетов (113,8 % к 2021 году) на сумму 423,7 млн рублей (106,4 % к 2021 году).Российские граждане, выезжавшие в 2022 году за рубеж, составили 30,4 % от общего числа клиентов, турфирмами Бурятии. Популярными направлениями среди зарубежных стран по-прежнему являлись Турция (46,3 % от общего числа россиян, выехавших за рубеж), Таиланд (31,8 %),Египет (10,3 %),Граждане других стран, путешествовавшие по России, составляли незначительную часть из обслуженных туристов (0,7 %), из которых 83,2 % составляли туристы из Монголии.Заметим, данные касаются лишь организованного туризма и работы местных турфирм. Статведомство обнародовало их ко Всемирному дню туризма ( World Tourism Day) — международному празднику, учрежденному Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. Отмечается 27 сентября. В России отмечается с 1983 года.Фото: pixabay.com