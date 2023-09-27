Бурятия – лидер в ДФО по «черным» зарплатам

Бурятия лидирует в ДФО по числу работников, получающих «черную» зарплату, сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу. В республике в результате проверок выявлено 144 таких работника, в Якутии 126, В Забайкальском (123), Приморском (68), Хабаровском (52) краях.Всего Дальневосточном федеральном округе в текущем году выявлено более 300 работодателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений. По требованию прокуроров с 650 работниками заключены трудовые договоры. Прокурорами Бурятии установлено 56 таких работодателей. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования со всеми работниками заключены трудовые договоры, к административной ответственности привлечены 19 лиц.Напомним, деньги, выплаченные без официального трудоустройства и оформления трудового договора, считаются «черной» зарплатой. Такие нарушения допускаются предприятиями торговли, общественного питания, строительства, охранной деятельности.Последствия таких нарушений ограничивают реализацию прав работников на пенсионное обеспечение и иные социальные выплаты (по болезни, беременности и родам), оформление кредитов в банках.Фото: «Номер один»