Общество 27.09.2023 в 13:35

Бурятия – лидер в ДФО по «черным» зарплатам

Прокуроры республики выявили 56 работодателей, незаконно экономящих на персонале
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Текст: Номер один
Бурятия – лидер в ДФО по «черным» зарплатам
Бурятия лидирует в ДФО по числу работников,  получающих «черную» зарплату, сообщило управление Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу. В республике в результате проверок выявлено 144 таких работника, в Якутии 126, В Забайкальском (123), Приморском (68), Хабаровском (52) краях.

Всего  Дальневосточном федеральном округе в текущем году выявлено более 300 работодателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений. По требованию прокуроров с 650 работниками заключены трудовые договоры.  Прокурорами Бурятии установлено 56 таких работодателей. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования со всеми работниками заключены трудовые договоры, к административной ответственности привлечены 19 лиц.

Напомним, деньги, выплаченные без официального трудоустройства и оформления трудового договора, считаются «черной» зарплатой. Такие нарушения допускаются предприятиями торговли, общественного питания, строительства, охранной деятельности.

Последствия таких нарушений ограничивают реализацию прав работников на пенсионное обеспечение и иные социальные выплаты (по болезни, беременности и родам), оформление кредитов в банках.

Фото: «Номер один»
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черные зарплаты прокуратура Бурятия

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