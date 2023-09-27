Общество 27.09.2023 в 16:26

В Бурятии высадят более 8 миллионов молодых деревьев

Они заменят лес, вырубленный на БАМе из-за строительства ЛЭП
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии высадят более 8 миллионов молодых деревьев
Осенью 2023 года в рамках лесовосстановления в Бурятии высадят 8,5 миллионов сеянцев сосны. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, масштабные посадки обусловлены прокладыванием ЛЭП на БАМе. Эти работы сопровождались вырубкой леса.

- Согласно законодательству, лес восстанавливают один к пяти. На БАМе обновляется линия электропередач, из-за чего было вырублено 500 га леса, но сосны будут высажены на площади 2500 га. Что еще не маловажно, по данной программе воспроизводство лесных культур пройдет по всей территории республики, мы задействовали 22 лесхоза, - рассказал заместитель руководителя РАЛХа Андрей Самойлов.

На сегодня сосны высажены на площади более 1500 га. Посадки продолжаются.

Фото: РАЛХ
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