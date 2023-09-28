Баунт не оставят без «большой земли»

Баунтовский эвенкийский район получит из республиканского бюджета дополнительные средства на поддержку пассажирских авиаперевозок. Соответствующее распоряжение подписал глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.«По запросу местных жителей в октябре и ноябре продлеваем авиаперевозки еще на восемь перелетов по направлениям Усть-Джилинда – Варваринский, Варваринский – Багдарин, Багдарин – Уакит. Для этого направим около 20,5 млн рублей. Главное, чтобы у людей был доступ к «большой земле» до установления в районе дорожного сообщения», - отметил Алексей Цыденов.На сегодняшний день администрация Баунтовского эвенкийского района и авиакомпания «Баргузин» подписали соглашение на выполнение воздушных перевозок пассажиров на вертолетах Ми-8АМТ. Перевозка пассажиров по маршрутам Усть-Джилинда – Варваринский, Варваринский – Багдарин, Багдарин – Уакит и обратно выполняется с 22 июня 2023 года и будет продлена до ноября текущего года.Фото: egov-buryatia.ru