Общество 28.09.2023 в 14:59

Воспитатель из Улан-Удэ стала одним из лучших в РФ учителей родного языка

Погружая своих воспитанников в этнокультурное образовательное пространство, она помогает сохранению родного языка бурят
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Текст: Номер один
Воспитатель из Улан-Удэ стала одним из лучших в РФ учителей родного языка
Баярма  Доржиева, воспитатель детского сада «Зорька», стала лауреатом первого Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Она победила в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста», сообщили в администрации Улан-Удэ.

«Для своих воспитанников я приоткрываю дверь в мир народных традиций и обычаев, культуры речи, родных мелодий и звуков, народного творчества, стараюсь обогатить и наполнить их внутренний мир богатством наследия бурятского народа. Погружая своих воспитанников в этнокультурное образовательное пространство, помогаю сохранению родного языка и культуры бурят», - рассказывает лауреат.

Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» объединил педагогов дошкольного образования из 32 регионов страны. Победителем в этом году стал учитель из города Гусь-Хрустальный.

Фото: ulan-ude-info.ru
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