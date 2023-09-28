Воспитатель из Улан-Удэ стала одним из лучших в РФ учителей родного языка

Баярма Доржиева, воспитатель детского сада «Зорька», стала лауреатом первого Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Она победила в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста», сообщили в администрации Улан-Удэ.«Для своих воспитанников я приоткрываю дверь в мир народных традиций и обычаев, культуры речи, родных мелодий и звуков, народного творчества, стараюсь обогатить и наполнить их внутренний мир богатством наследия бурятского народа. Погружая своих воспитанников в этнокультурное образовательное пространство, помогаю сохранению родного языка и культуры бурят», - рассказывает лауреат.Всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» объединил педагогов дошкольного образования из 32 регионов страны. Победителем в этом году стал учитель из города Гусь-Хрустальный.Фото: ulan-ude-info.ru