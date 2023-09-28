Общество 28.09.2023 в 15:15
Бурятию «подсушивает» – приток воды в Байкал заметно падает
Это обсудили «федералы» на внеочередном заседании
Текст: Петр Санжиев
Начиная со вчерашнего дня Иркутская ГЭС начала заметно снижать сброс воды из Иркутского водохранилища. Решение об этом приняли на внеочередном заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и Северных ГЭС.
С 21 сентября среднесуточный объем сброса для Иркутской ГЭС был установлен в диапазоне 3200-3400 кубометров в секунду. Однако на основании прогнозов иркутских синоптиков о снижении притока воды в Байкал недавно было принято решение, что этот параметр необходимо снижать. Энергетикам предписали со вчерашнего дня и до конца сентября уменьшить сброс из водохранилища до 3000-3200 кубометров в секунду. В первые дни октября его снова уменьшат до 2800-3000.
А с 4 октября и до особого указания задвижки Иркутского водохранилища перекроют до уровня сброса в 2600-2800 кубометров в секунду.
Таким образом, можно констатировать, что сезон дождей в Бурятии завершился и сбрасывать, как раньше, у ГЭС нет необходимости.
Фото: «Номер один»
С 21 сентября среднесуточный объем сброса для Иркутской ГЭС был установлен в диапазоне 3200-3400 кубометров в секунду. Однако на основании прогнозов иркутских синоптиков о снижении притока воды в Байкал недавно было принято решение, что этот параметр необходимо снижать. Энергетикам предписали со вчерашнего дня и до конца сентября уменьшить сброс из водохранилища до 3000-3200 кубометров в секунду. В первые дни октября его снова уменьшат до 2800-3000.
А с 4 октября и до особого указания задвижки Иркутского водохранилища перекроют до уровня сброса в 2600-2800 кубометров в секунду.
Таким образом, можно констатировать, что сезон дождей в Бурятии завершился и сбрасывать, как раньше, у ГЭС нет необходимости.
Фото: «Номер один»