Общество 28.09.2023 в 17:01

Последний день приема заявлений по способу получения набора соцуслуг – 2 октября

В Бурятии льготы предоставляются  92 тысячам жителям республики, за которыми право выбора
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Текст: Номер один
Последний день приема заявлений по способу получения набора соцуслуг – 2 октября
Окончание приема заявлений по выбору способа получения перечня социальных услуг на 2024 год продлевается по 2 октября. Это связано с тем, что 30 сентября, последний день приема заявлений, выпадает на субботу, нерабочий день, сообщили в республиканском отделении СФР.  

Набор соцуслуг является частью ежемесячной денежной выплаты, которая устанавливается федеральным льготникам. К льготным категориям отнесены, граждане  с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы и ряд других категорий.

В Бурятии льготы предоставляются около 92 тысячам жителям. За ними остается право выбора: получать услуги в натуральной форме или получать вместо них денежные средства. Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, набор соцуслуг предоставляется в натуральном виде, и они также могут определиться  со своим выбором на следующий год. Исключение сделано  только для ветеранов боевых действий и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, которым набор устанавливается в денежном выражении.

Напомним, что в перечень социальных услуг включены лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам, путевки  на санаторно-курортное лечение по показаниям врача, бесплатный проезд  к месту лечения и обратно на пригородном железнодорожном и междугороднем транспорте. Предоставление  социальных услуг в натуральном виде производится льготникам бесплатно из средств федерального бюджета независимо от стоимости этих услуг.

В случае отказа от получения соцуслуг в натуральной форме  в пользу денег,  стоимость набора с 1 февраля 2023 года составляет ежемесячно 1469,74 руб. При этом отказ от получения услуг может быть частичным.  К примеру,  льготник может сохранить за собой право на бесплатные лекарства либо путевку в санаторий с проездом до места лечения и обратно. В денежном эквиваленте на лекарства предусмотрена сумма в 1132,03 руб, на санаторно-курортное лечение – 175,12 руб,  стоимость бесплатного проезда к месту лечения и обратно составляет 162,59 руб.  

Изменить форму набора  в этом году можно не позднее 2 октября.  Поданное заявление будет действовать  с 1 января следующего года и до тех пор пока гражданин не изменит свой выбор.   Обращаться в Социальный фонд  для  подачи заявления не требуется. Заявление можно подать через Личный кабинет на сайте СФР либо на портале госуслуг.  Консультацию можно получить по тел. Единого контакт-центра 8800 1 000001 или в социальных сетях Отделения СФР по Республике Бурятия:  

https://vk.com/sfr_buryatia    
https://t.me/sfr_buryatia
https://ok.ru/group/55165929259167

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