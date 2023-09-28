Последний день приема заявлений по способу получения набора соцуслуг – 2 октября

Окончание приема заявлений по выбору способа получения перечня социальных услуг на 2024 год продлевается по 2 октября. Это связано с тем, что 30 сентября, последний день приема заявлений, выпадает на субботу, нерабочий день, сообщили в республиканском отделении СФР.Набор соцуслуг является частью ежемесячной денежной выплаты, которая устанавливается федеральным льготникам. К льготным категориям отнесены, граждане с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы и ряд других категорий.В Бурятии льготы предоставляются около 92 тысячам жителям. За ними остается право выбора: получать услуги в натуральной форме или получать вместо них денежные средства. Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, набор соцуслуг предоставляется в натуральном виде, и они также могут определиться со своим выбором на следующий год. Исключение сделано только для ветеранов боевых действий и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, которым набор устанавливается в денежном выражении.Напомним, что в перечень социальных услуг включены лекарственные препараты и медицинские изделия по рецептам, путевки на санаторно-курортное лечение по показаниям врача, бесплатный проезд к месту лечения и обратно на пригородном железнодорожном и междугороднем транспорте. Предоставление социальных услуг в натуральном виде производится льготникам бесплатно из средств федерального бюджета независимо от стоимости этих услуг.В случае отказа от получения соцуслуг в натуральной форме в пользу денег, стоимость набора с 1 февраля 2023 года составляет ежемесячно 1469,74 руб. При этом отказ от получения услуг может быть частичным. К примеру, льготник может сохранить за собой право на бесплатные лекарства либо путевку в санаторий с проездом до места лечения и обратно. В денежном эквиваленте на лекарства предусмотрена сумма в 1132,03 руб, на санаторно-курортное лечение – 175,12 руб, стоимость бесплатного проезда к месту лечения и обратно составляет 162,59 руб.Изменить форму набора в этом году можно не позднее 2 октября. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор пока гражданин не изменит свой выбор. Обращаться в Социальный фонд для подачи заявления не требуется. Заявление можно подать через Личный кабинет на сайте СФР либо на портале госуслуг. Консультацию можно получить по тел. Единого контакт-центра 8800 1 000001 или в социальных сетях Отделения СФР по Республике Бурятия: