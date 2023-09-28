Бизнесмены Бурятии получат налоговые льготы за трудоустройство участников СВО

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о внесении военных, проходивших службу в зоне спецоперации, и ветеранов боевых действий в перечень социально уязвимых категорий граждан. Трудоустройство этой категории граждан даст возможность их работодателю стать социальным предпринимателем.- Нужно делать всё возможное, чтобы наши герои – в полном смысле это герои, наши ребята, которые на передовой воюют, – чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи, создавать эти семьи. Там молодых людей очень много, - заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета 21 сентября.Законопроект вступит в силу после принятия в трех чтениях и подписания главой государства.Ранее условием для признания предпринимателя «социальным» было трудоустройство одиноких или многодетных родителей, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, пенсионеров и граждан предпенсионного возраста, выпускников детских домов до 23 лет, беженцев, малоимущих, осужденных и лиц без определенного места жительства.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в республике при включении в реестр социальных предпринимателей организация получает региональные налоговые льготы. При применении упрощенной системы действуют ставки: 5% - на «доходы минус расходы» или 1% - на «доходы». От транспортного налога при выполнении условий по штату и фонду оплаты труда освобождаются учебно-реабилитационные организации инвалидов.Также социальным бизнесменам оказывают поддержку в виде грантов от 100 до 500 тысяч рублей. Подробности предприниматели могут узнать в центре «Мой бизнес».Фото: пресс-служба правительства Бурятии