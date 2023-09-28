«Поезд здоровья» «РЖД-Медицины» принял пациентов на вокзалах Улан-Удэ и Иркутска

Специализированный «Поезд здоровья» от сети клиник «РЖД-Медицина» завершил свою работу на главных вокзалах Бурятии и Иркутской области. В общей сложности медицинский осмотр, направленный на профилактику сахарного диабета, в двух городах смогли пройти 380 пациентов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Прием врачей и передвижные кабинеты обследований были развернуты прямо в зданиях вокзальных комплексов. Бесплатный профилактический медосмотр включил в себя лабораторные и функциональные исследования, консультацию терапевта и эндокринолога, а также УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, анализы на глюкозу, холестерин, гемоглобин и другие.Для каждого из пациентов комплексный прием продолжался около 40 минут, по итогам которых вручался «паспорт здоровья», содержащий результаты медицинского осмотра и индивидуальные рекомендации от врачей.В столице Бурятии врачи приняли уже своего тысячного пациента, которому от сети клиник «РЖД - Медицина» был подарен тонометр.Маршрут «Поезда здоровья» завершится в Москве 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом. За 66 дней пути врачи посетят 37 населенных пунктов, расположенных в 30 регионах России.Фото: company.rzd.ru