Общество 28.09.2023 в 18:09

«Поезд здоровья» «РЖД-Медицины» принял пациентов на вокзалах Улан-Удэ и Иркутска

В Улан-Удэ врачи приняли уже своего тысячного пациента, которому подарен тонометр
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«Поезд здоровья» «РЖД-Медицины» принял пациентов на вокзалах Улан-Удэ и Иркутска
Специализированный «Поезд здоровья» от сети клиник «РЖД-Медицина» завершил свою работу на главных вокзалах Бурятии и Иркутской области. В общей сложности медицинский осмотр, направленный на профилактику сахарного диабета, в двух городах смогли пройти 380 пациентов, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Прием врачей и передвижные кабинеты обследований были развернуты прямо в зданиях вокзальных комплексов. Бесплатный профилактический медосмотр включил в себя лабораторные и функциональные исследования, консультацию терапевта и эндокринолога, а также УЗИ щитовидной железы, ЭКГ, анализы на глюкозу, холестерин, гемоглобин и другие.

Для каждого из пациентов комплексный прием продолжался около 40 минут, по итогам которых вручался «паспорт здоровья», содержащий результаты медицинского осмотра и индивидуальные рекомендации от врачей.
В столице Бурятии врачи приняли уже своего тысячного пациента, которому от сети клиник «РЖД - Медицина» был подарен тонометр.

Маршрут «Поезда здоровья» завершится в Москве 14 ноября, во Всемирный день борьбы с диабетом. За 66 дней пути врачи посетят 37 населенных пунктов, расположенных в 30 регионах России.

Фото: company.rzd.ru
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