Общество 29.09.2023 в 14:43

В Бурятии Роспотребнадзор защитил клиентов установщика окон

С индивидуального предпринимателя в пользу потребителей взыскано более 42 тыс рублей  
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Текст: Номер один
В Бурятии Роспотребнадзор защитил клиентов установщика окон
В Бурятии решениями Тарбагатайского районного суда  удовлетворены исковые заявления республиканского управления Роспотребнадзора в интересах потребителей, заключивших договоры с индивидуальным предпринимателем на монтаж оконных конструкций, сообщили в пресс-службе управления.
  
Поводом для обращения в суд послужили нарушения индивидуальным предпринимателем обязательств перед потребителями, а именно срывы  сроков выполнения работ. При этом потребители обязательства по договору по оплате работ исполняли в полном объеме.

Они обращались к индивидуальному предпринимателю с претензиями, однако их требования остались без удовлетворения.

Управление Роспотребнадзора по Бурятии в интересах потребителей подало исковые заявления, а также дало заключения в суде.

В итоге  судом исковых заявлений с индивидуального предпринимателя в пользу потребителей взыскано более 42 тыс рублей.  Это стоимость работ по договорам, неустойка за нарушение сроков выполнения работ, компенсация причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителей в добровольном порядке.

Решения судов в законную силу не вступили.

Фото: «Номер один»

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