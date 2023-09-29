В Бурятии Роспотребнадзор защитил клиентов установщика окон

В Бурятии решениями Тарбагатайского районного суда удовлетворены исковые заявления республиканского управления Роспотребнадзора в интересах потребителей, заключивших договоры с индивидуальным предпринимателем на монтаж оконных конструкций, сообщили в пресс-службе управления.Поводом для обращения в суд послужили нарушения индивидуальным предпринимателем обязательств перед потребителями, а именно срывы сроков выполнения работ. При этом потребители обязательства по договору по оплате работ исполняли в полном объеме.Они обращались к индивидуальному предпринимателю с претензиями, однако их требования остались без удовлетворения.Управление Роспотребнадзора по Бурятии в интересах потребителей подало исковые заявления, а также дало заключения в суде.В итоге судом исковых заявлений с индивидуального предпринимателя в пользу потребителей взыскано более 42 тыс рублей. Это стоимость работ по договорам, неустойка за нарушение сроков выполнения работ, компенсация причиненного морального вреда, а также штраф за отказ в удовлетворении требований потребителей в добровольном порядке.Решения судов в законную силу не вступили.Фото: «Номер один»