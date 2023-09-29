Общество 29.09.2023 в 16:27

Его позывной - «Тайга»

Золотая Звезда Героя России передана родным и близким Жаргала Гомбоева
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Текст: Номер один
Его позывной - «Тайга»
Гвардии капитану Жаргалу Гомбоеву указом президента России присвоено звание Героя России посмертно. Сегодня Золотая Звезда Героя России передана родным и близким Жаргала Гомбоева, сообщили в правительстве Бурятии.

Командир взвода 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Жаргал Гомбоев с позывным «Тайга» с первых дней участвовал в специальной военной операции в составе объединенной группировки войск России. За период участия в СВО проявил мужество, самоотверженность, отвагу и героизм в боевых условиях. Обладал огромным авторитетом среди личного состава.

«Жаргал Гомбоев - герой, который выбрал свой жизненный путь: служить Родине, защищать Родину. Он служил честно и достойно, и эта Звезда Героя не за один поступок, а за многие решения, которые за столь короткое время он успел принять. Дети, гордитесь отцом. Он – честь и гордость Республики Бурятия. Многие наши ребята сегодня защищают Родину. У нас уже 12 Героев Российской Федерации, десятки кавалеров орденов мужества, множество награжденных медалями, много и тех, кто не получил никаких наград, но все наши ребята по-настоящему стоят на защите Родины», - подчеркнул Алексей Цыденов.



На Киевском направлении гвардии капитан Гомбоев принял участие в 30 разведывательных операциях. В составе своего взвода уничтожил 7 блокпостов, 18 пикапов.

На Изюмском направлении, возглавляя штурмовую группу, под артиллерийским огнем уничтожил 3 опорных пункта и БМП противника. Корректируя огонь нашей артиллерии, уничтожил еще 4 опорных пункта противника.

На Херсонском операционном направлении, в ночное время, в составе бронегруппы на переднем крае обороны противника, уничтожил вражеский танк, а затем скорректировал огонь артиллерии, что привело к уничтожению еще 2 танков противника.

В районе Угледара в феврале 2023 года, под его командованием бронегруппа подавила 2 опорных пункта противника, обеспечив успешное продвижение штурмового отряда. При дальнейшем прикрытии наших сил попал под минометный обстрел и погиб от полученных ранений.

«Он был достойным сыном, братом, любящим мужем, заботливым отцом, зятем. Он был опорой не только для нас – для семьи, но и для страны. Он до конца выполнил свой воинский долг. Я хочу поблагодарить всех за то, что оценили достижения моего супруга такой высокой наградой, поблагодарить его боевых товарищей за веру в него, за доверие. Благодарю наших родных, близких и знакомых, которые поддержали нас в трудную минуту, всегда были с нами рядом», - сказала супруга героя Наталья Александровна.

Жаргал Баирович Гомбоев родился 4 октября 1975 года в селе Мыла Закаменского района Бурятии. После окончания Мылинской средней школы служил в рядах Российской Армии. Всю свою жизнь он посвятил военной службе. С супругой они растили сына и троих дочерей. Он погиб 15 февраля этого года.

В честь Героя России Жаргала Гомбоева в Кяхте планируют высадить Аллею героев, а в родной школе в селе Мыла Закаменского района увековечат его память мемориальной доской.

Фото: egov-buryatia.ru
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