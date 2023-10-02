Общество 02.10.2023 в 10:32

Бизнес Бурятии работал на выставке «Улан-Баторское партнерство»

Из 35 российских участников выставки 30 компаний представляли  республику
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Бизнес Бурятии работал на выставке «Улан-Баторское партнерство»
Продукция российских компаний вызвала высокий спрос у монгольских партнеров и покупателей уже на открытии международной выставки «Улан-Баторское партнерство». Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Торгово-промышленной палате (ТПП) Монголии по итогам первого дня мероприятия.

«В этом году в нашей выставке участвуют более 200 отечественных и зарубежных компаний из РФ, КНР, Белоруссии. Россию представляют 35 малых и средних предприятий, которые производят стройматериалы, спортивное оборудование и продукты питания. Они уже в день открытия вызвали большой спрос у посетителей», - рассказали в пресс-службе ТПП Монголии.

Директор компании «Байкал экспо» Татьяна Беседина в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщила, что из 35 российских участников выставки 30 компаний приехали из Бурятии.

«Руководство двух районов из Бурятии арендовало отдельные павильоны, где презентует продукцию сельских предпринимателей. Здесь прошла выставка наших питомников. Их саженцы пользуются ажиотажным спросом у монгольских покупателей», - отметила Татьяна Беседина. 

Фото: egov-buryatia.ru


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