Общество 02.10.2023 в 17:02

Лидеры российской эстрады — 2023

Лучшим певцом года россияне назвали SHAMANа, лучшей певицей остается Полина Гагарина
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Текст: Номер один
Лидеры российской эстрады — 2023
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты исследования, посвященного выбору россиянами лучших эстрадных исполнителей этого года, проведенного в партнерстве с премией «Народная марка».

Мужчины…

Лучшим певцом текущего года признан SHAMAN (Ярослав Дронов) (33%), первое место в топе, которому уступил лидер прошлого года — Олег Газманов (11%). Тройку лидеров замыкает Николай Басков — 10%.

Следом расположились Сергей Лазарев (8%), Григорий Лепс и Филипп Киркоров, набравшие по 7%, Лев Лещенко — 5%.

Реже лучшим певцом российской эстрады называли Леонида Агутина, Николая Расторгуева (группа «Любэ»), Диму Билана и Александра Маршала (по 3%).

Певцом года SHAMANа (Ярослава Дронов) чаще называли женщины (35% vs 29% среди мужчин) и люди старших возрастных групп от 45 лет (41–42%), дальневосточники (51%) и уральцы (43%).

…и женщины



Лучшей отечественной исполнительницей россияне в этом году назвали Полину Гагарину (19%). За лидером рейтинга следует Лариса Долина (11%).
Далее голоса россиян расположились практически поровну: Anna Asti (Анна Дзюба) (6%), Валерия, Пелагея, Ирина Аллегрова — по 5%. В качестве лучшей певицы эстрады 2023 года отмечали также Аллу Пугачеву (4%), Славу, Лолиту Милявскую, Клаву Коку и Елену Ваенгу (по 3%).

Полину Гагарину чаще называли женщины (21% vs 14% среди мужчин), россияне молодого и среднего возраста (18–24 лет — 26%, 25–34 лет — 25%, 35–44 лет — 24%) и жители Приволжского и Сибирского федеральных округов (по 22%).

Фото: shamanofficial.ru и gagarina.com
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