Общество 03.10.2023 в 10:51

На ул. Жердева в Улан-Удэ высадили акацию

Посадкам предшествовала большая подготовительная работа
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Текст: Андрей Константинов
На ул. Жердева в Улан-Удэ высадили акацию
В Улан-Удэ на ул. Жердева высадили 700 саженцев акации. Как сообщили в мэрии, перед посадкой зеленых насаждений городские службы провели комплекс работ: убрали смет с зеленой зоны, аварийно-опасные деревья и дикорастущие заросли, выкорчевали пни, внесли плодородную землю.

Такая комплексная подготовка к высадке зеленой изгороди у дороги в городе проведена впервые.

– Это пилотный проект. Результаты мы оценим весной. При положительном итоге разработаем программу в целом по городу и будем приводить планомерно в порядок все зеленые зоны. Основной акцент на магистральных улицах с высоким трафиком движения. Поскольку там зимой идет максимальная подсыпка, – рассказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Как напомнили в городской администрации, в 2019 году по команде мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова была прекращена практика скидывания дорожного смета, который используется зимой для подсыпки, на зеленые зоны. Теперь смет собирают в кучи и вывозят на полигон.

– Накопившийся за годы тяжелый металл продолжает отравлять почву. Помимо инертных материалов в смете содержатся свинец, сернистый газ, еще в почву попадает цинк, кадмий и т.д. Растения в таком субстрате становятся ослабленными, поражаются болезнями и вредителями. Здесь высадили акацию, поскольку она устойчива к городским условиям: загазованности и к грунтам, – рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Виктория Утесова.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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