В Бурятии прокуратура защитила права ребенка, попавшего в ДТП

В Бурятии девочке, попавшей в ДТП, будет выплачено 300 тыс рублей компенсации морального вреда. В суд в защиту прав ребенка обратился прокурор Иволгинского района, сообщили в республиканской прокуратуре.В мае нынешнего года водитель транспортного средства совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, причинив многочисленные телесные повреждения. После дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя длительное время лечилась в стационаре, до настоящего времени она вынуждена соблюдать постельный режим и систематически проходить лечение.«В связи с этим прокурор района, учитывая, что ребенку безусловно причинены неизгладимые морально-нравственные страдания, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тыс рублей. Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, деньги перечислены пострадавшей», - отметили в прокуратуре Бурятии.Фото: pixabay.com