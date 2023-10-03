Общество 03.10.2023 в 11:15

В Бурятии прокуратура защитила права ребенка, попавшего в ДТП

Несовершеннолетней будет выплачено 300 тыс рублей в счет компенсации морального вреда
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Текст: Номер один
В Бурятии прокуратура защитила права ребенка, попавшего в ДТП
В Бурятии девочке, попавшей в ДТП, будет выплачено 300 тыс рублей компенсации морального вреда. В суд в защиту прав ребенка обратился прокурор Иволгинского района, сообщили в республиканской прокуратуре.

В мае нынешнего года водитель транспортного средства совершил наезд на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, причинив многочисленные телесные повреждения. После дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя длительное время лечилась в стационаре, до настоящего времени она вынуждена соблюдать постельный режим и систематически проходить лечение.

«В связи с этим прокурор района, учитывая, что ребенку безусловно причинены неизгладимые морально-нравственные страдания, обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в размере 300 тыс рублей. Иволгинский районный суд требования прокурора удовлетворил, деньги перечислены пострадавшей», - отметили в прокуратуре Бурятии.

Фото: pixabay.com
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