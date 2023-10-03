В Улан-Удэ дезинфицируют Левый берег

В Улан-Удэ на Левобережье завершается обработка территорий, которые пострадали от речных и грунтовых вод, сообщили в городском Комбинате по благоустройству.Обработка территорий производится специальным раствором для того, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний. Уже обработано 47 земельных участков.В общей сложности продезинфицируют 62 участка: 24 - в «Судостроителе», шесть - в ДНТ «Весна», девять в СНТ «Сибиряк», два в СНТ «Коммунальник», три в ДНТ «Дружба», один в СНТ «Черемушки» и 17 - в частном секторе Советского района.«Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии приступили к обработке территорий в середине сентября, когда грунтовые воды ушли с участков. На сегодняшний день уже обработано 47 территорий. Работы планируется завершить на этой неделе», - сказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Фото: ulan-ude-info.ru