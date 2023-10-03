Общество 03.10.2023 в 14:33

В Улан-Удэ дезинфицируют Левый берег

Это касается территорий, которые пострадали от речных и грунтовых вод
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ дезинфицируют Левый берег
В Улан-Удэ на Левобережье завершается обработка территорий, которые пострадали от речных и грунтовых вод, сообщили в городском Комбинате по благоустройству.

Обработка территорий производится специальным раствором для того, чтобы не допустить распространения инфекционных заболеваний. Уже обработано 47 земельных участков.

В общей сложности продезинфицируют 62 участка: 24 - в «Судостроителе», шесть - в ДНТ «Весна», девять в СНТ «Сибиряк», два  в СНТ «Коммунальник», три  в ДНТ «Дружба», один в СНТ «Черемушки» и 17 - в частном секторе Советского района.

«Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии приступили к обработке территорий в середине сентября, когда грунтовые воды ушли с участков. На сегодняшний день уже обработано 47 территорий. Работы планируется завершить на этой неделе», - сказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Фото: ulan-ude-info.ru
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