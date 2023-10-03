В Бурятии омбудсмен помогла перевести солдата на родину

В Бурятии в адрес уполномоченного по правам человека поступило обращение бабушки военнослужащего срочной службы, проходящего службу по призыву в войсковой части, расположенной в Приморском крае, сообщили в пресс-службе омбудсмена.Дело в том, что незадолго до призыва в армию у молодого человека трагически погибла мама, он остался один. Воспитанием внука стала заниматься бабушка. На фоне переживаний и стресса парню очень сложно дались экзамены по окончанию школы, активизировались хронические заболевания. С детства молодой человек состоял на учете в туберкулёзном диспансере, уровень сахара в крови периодически повышался. Но, получив повестку в армию, он пошел служить. Его направили в Приморский край. Однако резкая смена климата заметно ухудшила состояние его здоровья: начались воспалительные процессы, появился тремор рук, что значительно сказывалось на несении службы.В связи с этим Юлия Жамбалова обратилась к командованию Восточного военного округа с просьбой перевести солдата в воинскую часть, расположенную в Бурятии, направила документы, подтверждающие гибель его матери.Штаб объединённого стратегического командования Восточного военного округа обращение омбудсмена внимательно рассмотрел и принял положительное решение. В течение месяца военнослужащему оформлен перевод в воинскую часть, дислоцированную в Бурятии. В настоящее время молодой человек продолжает нести военную службу на малой родине.Фото: function.mil.ru