Общество 03.10.2023 в 14:58

В Бурятии омбудсмен помогла перевести солдата на родину

Срочник, потерявший накануне призыва мать, отправлен служить в республику по просьбе бабушки
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Текст: Номер один
В Бурятии омбудсмен помогла перевести солдата на родину
В Бурятии в адрес уполномоченного по правам человека поступило обращение бабушки военнослужащего срочной службы, проходящего службу по призыву в войсковой части, расположенной в Приморском крае, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
  
Дело в том, что незадолго до призыва в армию у молодого человека трагически погибла мама, он остался один. Воспитанием внука стала заниматься бабушка. На фоне переживаний и стресса парню очень сложно дались экзамены по окончанию школы, активизировались хронические заболевания. С детства молодой человек состоял на учете в туберкулёзном диспансере, уровень сахара в крови периодически повышался. Но, получив повестку в армию, он пошел служить. Его направили в Приморский край. Однако резкая смена климата заметно ухудшила состояние его здоровья: начались воспалительные процессы, появился тремор рук, что значительно сказывалось на несении службы.

В связи с этим Юлия Жамбалова обратилась к командованию Восточного военного округа с просьбой перевести солдата в воинскую часть, расположенную в Бурятии, направила документы, подтверждающие гибель его матери.

Штаб объединённого стратегического командования Восточного военного округа обращение омбудсмена внимательно рассмотрел и принял положительное решение. В течение месяца военнослужащему оформлен перевод в воинскую часть, дислоцированную в Бурятии. В настоящее время молодой человек продолжает нести военную службу на малой родине.      

Фото: function.mil.ru


Теги
армия солдат ситуация омбудсмен

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