Общество 03.10.2023 в 16:15
26 педагогов из Бурятии участвуют в Форуме классных руководителей
Учителей ждут встречи с коллегами, мастер-классы и обучающие программы
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Москве стартовал третий Форум классных руководителей - одно из главных мероприятий Года педагога и наставника. В форуме принимают участие 3000 педагогов и кураторов групп СПО из 89 регионов.
Бурятию в этом году на ФКР представляют 26 учителей. Это очные участники, но посмотреть трансляцию можно и онлайн на официальном сайте форума.
«Опять жизнь заиграла разноцветными красками.... Столько ожиданий от предстоящих встреч! Столько планов, идей и возможностей! Я жду от ФКР встречи с единомышленниками, соучастниками нашего прекрасного сообщества классных руководителей», - поделилась своими ожиданиями от предстоящего события Елена Вострикова, амбассадор ФКР в Бурятии.
Форум продлится до 7 октября и завершится красочным концертом для учителей. Педагогов ожидают не только встречи с коллегами, но и мастер-классы, презентации, награждения, знакомства со знаменитыми людьми и обучающие программы. Уже третий год подряд ФКР становится настоящим праздником для его участников.
ФКР проводится Минпросвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина, а партнером мероприятия является АНО «Диалог Регионы».
Фото: предоставлено участниками мероприятия
Бурятию в этом году на ФКР представляют 26 учителей. Это очные участники, но посмотреть трансляцию можно и онлайн на официальном сайте форума.
«Опять жизнь заиграла разноцветными красками.... Столько ожиданий от предстоящих встреч! Столько планов, идей и возможностей! Я жду от ФКР встречи с единомышленниками, соучастниками нашего прекрасного сообщества классных руководителей», - поделилась своими ожиданиями от предстоящего события Елена Вострикова, амбассадор ФКР в Бурятии.
Форум продлится до 7 октября и завершится красочным концертом для учителей. Педагогов ожидают не только встречи с коллегами, но и мастер-классы, презентации, награждения, знакомства со знаменитыми людьми и обучающие программы. Уже третий год подряд ФКР становится настоящим праздником для его участников.
ФКР проводится Минпросвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина, а партнером мероприятия является АНО «Диалог Регионы».
Фото: предоставлено участниками мероприятия
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