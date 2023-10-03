Общество 03.10.2023 в 16:15

26 педагогов из Бурятии участвуют в Форуме классных руководителей

Учителей ждут встречи с коллегами, мастер-классы и обучающие программы
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Текст: Андрей Константинов
26 педагогов из Бурятии участвуют в Форуме классных руководителей
Сегодня в Москве стартовал третий Форум классных руководителей - одно из главных мероприятий Года педагога и наставника. В форуме принимают участие 3000 педагогов и кураторов групп СПО из 89 регионов.

Бурятию в этом году на ФКР представляют 26 учителей. Это очные участники, но посмотреть трансляцию можно и онлайн на официальном сайте форума.

«Опять жизнь заиграла разноцветными красками.... Столько ожиданий от предстоящих встреч! Столько планов, идей и возможностей! Я жду от ФКР встречи с единомышленниками, соучастниками нашего прекрасного сообщества классных руководителей», - поделилась своими ожиданиями от предстоящего события Елена Вострикова, амбассадор ФКР в Бурятии.

Форум продлится до 7 октября и завершится красочным концертом для учителей. Педагогов ожидают не только встречи с коллегами, но и мастер-классы, презентации, награждения, знакомства со знаменитыми людьми и обучающие программы. Уже третий год подряд ФКР становится настоящим праздником для его участников.

ФКР проводится Минпросвещения РФ по поручению президента РФ Владимира Путина, а партнером мероприятия является АНО «Диалог Регионы».

Фото: предоставлено участниками мероприятия

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