Все о профилактике рака молочной железы

Интересно, почему про рак молочной железы говорят так часто? Ведь он существует где- то далеко от меня. Наверное, так подумает любая здоровая женщина. Для справки, когда рак начал свой рост - женщина по-прежнему чувствует себя здоровой. На самых ранних стадиях он не болит и не беспокоит, может расти быстро, а может и медленно. Начинает свое развитие он из самых нежных клеток протоков молочной железы, которые ежемесячно реагируют на атаки гормонов. Поэтому рак молочной железы считается гормонозависимым, и от баланса гормонов во многом зависит здоровье и благополучие женщины. Кому угрожает рак и как от него защититься расскажет врач-терапевт Центра здоровья Елена Цыбикмитова.





- Молочная железа – уникальный орган, который предназначен выполнять строго специфическую функцию. Клетки молочной железы очень часто обновляются, и это является первым фактором риска, второй фактор риска – чуткая реакция на гормональный баланс. Поэтому все, что связано с нарушением или изменением этого баланса может стать провокатором развития рака. Например, раннее созревание (ранние месячные) или поздний климакс. Длительное употребление гормональных контрацептивов (КОК), поздние роды (старше 35 лет), непродолжительный период грудного вскармливания, прерывание беременности, отсутствие беременности или родов. На баланс гормонов могут так же влиять привычные интоксикации – алкоголь, никотин, другие химические ядовитые вещества, например производственные вредности. В первую очередь в группе риска женщины, имеющие генетическую предрасположенность, у которых у мамы или бабушки был рак груди.- Существует 3 основных направления борьбы с раком молочной железы: профилактика, ранняя диагностика и лечение. Наиболее перспективными являются первые два.Цель первичной профилактики рака грудных желез – недопущение развития болезни. Она включает в себя повышение общей устойчивости организма и его сопротивляемости различным заболеваниям, исключение или минимизацию факторов риска, на которые может повлиять женщина, а также ежемесячное самообследование груди.Самообследование груди играет важную роль в профилактике рака. По некоторым данным, около половины обращений к врачу с последующей диагностикой РМЖ связаны с обнаружением пациенткой подозрительного уплотнения во время самостоятельного осмотра груди. Самообследование необходимо проводить всем женщинам, начиная с 18-20 лет, ежемесячно, в первые несколько дней после окончания менструации.К методам вторичной профилактики РМЖ относятся диспансерное наблюдение и скрининг. Эти мероприятия помогают выявить злокачественные опухоли груди на ранних стадиях, до появления первых клинических симптомов.-Врач детский гинекологосматривает девушек в 14, 15, 16 и 17 лет. Начиная с 18 лет ежегодно каждая девушка и женщина имеет возможность бесплатно пройти обследование у гинеколога.Маммография по программе диспансеризации проводится женщинам от 40 до 50 лет 1 раз в 2 года, старше 50 лет – ежегодно.Если вам нет 40 лет, но есть жалобы или и вы входите в группу риска - врач назначит вам дополнительные исследования, в том числе УЗИ молочных желез.- Следует насторожиться, если при осмотре вы обнаружили:- плотные образования в области железы, припухлости, не пропадающие после менструации;- странные выделения из сосков, не имеющие отношения к лактации, особенно опасным признаком является кровь;- сморщенную, покрасневшую, рябую кожу;- увеличение или уменьшение молочной железы в размерах, изменение формы груди.При выявлении у себя таких тревожных признаков необходимо без промедления обратиться к своему гинекологу или маммологу.- Многие женщины не в полной мере осознают важность профилактик рака молочной железы. Чтобы снизить риск развития у себя этого онкологического заболевания, нужно:1. Правильно питаться. Антираковыми свойствами обладают в основном продукты растительного происхождения, особенно хороши различные виды капусты (цветная, брокколи, белокочанная и др.). Полезно употреблять зелёный чай (в нём содержатся антиоксиданты), зелёный лук, орехи, рыбу.Риск ракового перерождения увеличивают вредные химические добавки в продуктах питания, хроническое переедание животных жиров (колбас, копченостей, жирного жареного мяса) Следует отдавать предпочтение варке и тушению еды при готовке.2. Грамотно подбирать бюстгальтер. Если этот предмет нижнего белья не подходит по форме или размеру, он может стать причиной микротравм, нарушить кровообращение в области груди, натереть нежную кожу. Важно, чтобы бюстгальтер не сдавливал грудь и не изменял её естественного положения.3. Следить за своим весом. Ожирение сильно увеличивает риски заболеть раком молочной железы. Происходит это потому, что избыточная масса тела нарушает гормональный баланс в организме женщины.4. Отказаться от алкоголя, который сам по себе провоцирует дисбаланс гормонов. Для женщин, особенно детородного возраста, безопасных доз алкоголя не существует.5. Кормить ребёнка грудью. Вскармливание должно продолжаться минимум 6 месяцев. Этот естественный процесс снизит вероятность развития патологий молочной железы, в том числе и рака груди.6. Заниматься физкультурой. Это улучшает кровоснабжение всех органов и тканей, в том числе молочной железы, улучшает движение лимфы и иммунных клеток, поддерживает здоровый баланс гормонов.Как видите, большинство этих мер предосторожности соблюдать вовсе не трудно. Что касается физкультуры и правильного питания, то они уберегут вас не только от онкологических, но и многих других заболеваний и проблем, помогая надолго сохранить красоту, молодость и хорошее здоровье.Дорогие женщины! Берегите себя и будьте здоровы!Фото: pixabay.com