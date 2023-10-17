Житель Бурятии осужден за покушение на дачу взятки сотруднику полиции

Прокуратура Баунтовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в «покушении на дачу взятки», сообщили в прокуратуре Бурятии.В судебном заседании установлено, что мужчина с мая по июнь текущего года, находясь на территории рабочего поселка, незаконно добыл нефрит общей массой 2,45 кг. После чего при попытке вывоза камней за пределы поселка намеревался дать взятку сотруднику полиции.Баунтовский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Росгвардия