Из Бурятии выдворили 14 иностранцев

В МВД Бурятии рассказали об итогах второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал», направленной на выявление и пресечение каналов незаконной миграции и соблюдение миграционного законодательства иностранцами. Помимо полиции, в операции участвовали сотрудники Росгвардии, ФСБ и органов пограничного контроля.«Более 740 сотрудников органов внутренних дел провели проверки в местах проживания и работы иностранцев – на рынках, стройках и т.п. Выявлено 8 преступлений в сфере миграции. Подавляющее большинство из них касается фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания», - рассказали в МВД.Так, 5 октября в Улан-Удэ выявлен факт умышленного предоставления гражданином Узбекистана жилого помещения своим землякам, находящимся на территории России нелегально, а также оказания им содействия по поиску работы. По данному факту проводится проверка.Также в ходе операции в отношении мигрантов за различные нарушения составлено свыше 150 административных протоколов. Наложено штрафов на общую сумму около 350 тысяч рублей, из них взыскано 284 тысячи рублей.14 иностранцев по решению суда выдворены за пределы России.Фото: МВД Бурятии