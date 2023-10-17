Общество 17.10.2023 в 14:22

Из Бурятии выдворили 14 иностранцев

Все они находились в республике незаконно
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Из Бурятии выдворили 14 иностранцев
В МВД Бурятии рассказали об итогах второго этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал», направленной на выявление и пресечение каналов незаконной миграции и соблюдение миграционного законодательства иностранцами. Помимо полиции, в операции участвовали сотрудники Росгвардии, ФСБ и органов пограничного контроля.

«Более 740 сотрудников органов внутренних дел провели проверки в местах проживания и работы иностранцев – на рынках, стройках и т.п. Выявлено 8 преступлений в сфере миграции. Подавляющее большинство из них касается фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания», - рассказали в МВД.

Так, 5 октября в Улан-Удэ выявлен факт умышленного предоставления гражданином Узбекистана жилого помещения своим землякам, находящимся на территории России нелегально, а также оказания им содействия по поиску работы. По данному факту проводится проверка.

Также в ходе операции в отношении мигрантов за различные нарушения составлено свыше 150 административных протоколов. Наложено штрафов на общую сумму около 350 тысяч рублей, из них взыскано 284 тысячи рублей.

14 иностранцев по решению суда выдворены за пределы России.

Фото: МВД Бурятии
Теги
мигранты

Все новости

В Бурятии разоблачили пастуха-наркомана
17.10.2023 в 15:11
«Я должна 70 тысяч у детей отобрать?»
17.10.2023 в 15:04
В Улан-Удэ в ФСК пройдет российско-монгольская выставка-ярмарка
17.10.2023 в 14:47
Из Бурятии выдворили 14 иностранцев
17.10.2023 в 14:22
Строителя опасной школы в Бурятии задержали
17.10.2023 в 13:52
Губернатор Забайкалья избавляется от выходцев из Бурятии
17.10.2023 в 12:51
В Улан-Удэ в зоне реконструкции тепломагистрали № 3 восстанавливают дороги и тротуары
17.10.2023 в 12:44
В Бурятии стройфирма выплатила 320 тыс руб налогового долга
17.10.2023 в 12:26
В Бурятии BMW превратился в груду металла из-за лопнувшего колеса
17.10.2023 в 11:58
В микрорайоне «Светлый» стало еще светлее
17.10.2023 в 11:47
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 октября

Читайте также
«Я должна 70 тысяч у детей отобрать?»
Невестка экс-губернатора Новосибирской области Юрченко отсудила у благотворительной организации 70 тысяч рублей
17.10.2023 в 15:04
В Улан-Удэ в ФСК пройдет российско-монгольская выставка-ярмарка
Она продлится с 18 по 21 октября, а жителей Бурятии приглашает на нее глава республики
17.10.2023 в 14:47
В Улан-Удэ в зоне реконструкции тепломагистрали № 3 восстанавливают дороги и тротуары
Все должно быть завершено к 30 октября, ежедневно контролируется ход работ на всех участках теплотрассы
17.10.2023 в 12:44
В Бурятии стройфирма выплатила 320 тыс руб налогового долга
Приставам пришлось наложить арест на три объекта недвижимости, которые находились в собственности у юрлица
17.10.2023 в 12:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru