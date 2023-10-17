Общество 17.10.2023 в 14:47

В Улан-Удэ в ФСК пройдет российско-монгольская выставка-ярмарка

Она продлится с 18 по 21 октября, а жителей Бурятии приглашает на нее глава республики
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В Улан-Удэ в ФСК пройдет российско-монгольская выставка-ярмарка
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале пригласил жителей республики на Международную российско-монгольскую выставку-ярмарку, которая пройдет в Улан-Удэ в физкультурно-спортивном комплексе с 18 по 21 октября (0+)  

«Более 60 ведущих компаний Монголии представят свою продукцию: изделия из кашемира, шерсти и кожи, ковры, аксессуары и украшения, сувениры. Наши бурятские предприниматели тоже предложат местные продукты питания, товары для здоровья и многое другое. Всего на выставке будет работать более 100 российских и монгольских компаний», - написал он.

«Это третья ярмарка, которую мы проводим здесь, в Улан-Удэ, и она уже стала традиционной для республики. Наверняка, вы сможете найти товары по душе. Приходите!», - завершил свой «пригласительный» Алексей Цыденов

Фото: t.me/alexeytsydenov
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с 18 по 24 октября

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