В Улан-Удэ в ФСК пройдет российско-монгольская выставка-ярмарка

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале пригласил жителей республики на Международную российско-монгольскую выставку-ярмарку, которая пройдет в Улан-Удэ в физкультурно-спортивном комплексе с 18 по 21 октября (0+)«Более 60 ведущих компаний Монголии представят свою продукцию: изделия из кашемира, шерсти и кожи, ковры, аксессуары и украшения, сувениры. Наши бурятские предприниматели тоже предложат местные продукты питания, товары для здоровья и многое другое. Всего на выставке будет работать более 100 российских и монгольских компаний», - написал он.«Это третья ярмарка, которую мы проводим здесь, в Улан-Удэ, и она уже стала традиционной для республики. Наверняка, вы сможете найти товары по душе. Приходите!», - завершил свой «пригласительный» Алексей ЦыденовФото: t.me/alexeytsydenov