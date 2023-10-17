Общество 17.10.2023 в 15:04
«Я должна 70 тысяч у детей отобрать?»
Невестка экс-губернатора Новосибирской области Юрченко отсудила у благотворительной организации 70 тысяч рублей
Текст: Номер один
Руководителя проекта АНО «Добрые руки» Ксению Пак обвинили в нецелевом растрачивании средств. В 2021 году организация делала сбор на лечение нескольких детей. Нужные суммы удалось быстро собрать. На днях Ксения Пак получила уведомление от судебных приставов. Один из благотворителей подал на организацию в суд и выиграл. Речь идет о Елене Нероденко, невестке экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. Теперь Ксения должна вернуть жертвовательнице 70 тысяч рублей. Сибирячка не согласна с таким решением и будет подавать апелляцию. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.
«Собрали деньги на реабилитацию»
Организация «Добрые руки» под руководством Ксении Пак существует 2 года. Волонтеры проводят благотворительные концерты в помощь детям, помогают вещами нуждающимся и устраивают экскурсии для инвалидов.
- К нам обратилась семья с двумя ребятами-близнецами. У них диагноз по ОВЗ, и им требовалась реабилитация. Мы устроили благотворительный вечер, записали видеоролик о том, что семье нужны деньги, и везде его транслировали, - рассказала КП-Новосибирск Ксения Пак, руководитель проекта.
По словам Ксении, мальчишкам-близнецам оплатили реабилитацию. Но одна из жертвовательниц в итоге начала подозревать организацию «Добрые руки» в нечестности. Дело в том, что раз в год на своих страницах в соцсетях волонтеры выкладывают отчет, но без документов. Отчеты о переводах предъявляют по требованию.
- В феврале 2023 года мы получили претензию от Елены Нероденко. Она просила предоставить ей отчет о том, куда пошли деньги, которые она перевела в 2021 году. Женщина пожертвовала 70 тысяч рублей. Она сомневалась, туда ли ушли деньги, - объясняет сибирячка.
Ксения подготовила ответ и отправила женщине по почте, приложив все выписки о переводах.
«Ответчик не предоставил доказательства»
На днях Ксении пришло уведомление о том, что в отношении ее организации открыто исполнительное производство. Елена пошла в суд, и служители Фемиды обязали организацию «Добрые руки» вернуть 70 тысяч рублей.
- Мы не получали никаких уведомлений о суде, нас никто не предупреждал. Дело было рассмотрено без нас. Ну как так? Сейчас мы должны вернуть Елене 72 тысячи рублей. Где взять эти деньги? У детей отобрать? - возмущается Ксения.
В решении суда сказано, что организацию извещали, но письмо долго пролежало на почте, и его вернули обратно. Да и истец утверждает, что на обе претензии, которые она отправляла Ксении, никто не ответил.
- Поскольку ответчик не представил доказательства целевого использования денег, то средства, перечисленные в качестве пожертвования, являются для ответчика неосновательным обогащением и подлежат возврату истцу, - говорится в решении Ленинского районного суда.
Другая сторона
КП-Новосибирск поговорила с предпринимательницей Еленой Нероденко. Она объяснила, почему подала в суд на благотворительную организацию.
- Один из видов деятельности моей компании - продвижение культуры благотворительности. Любые пожертвования с моей стороны происходят через фонд. У меня есть служба, которая занимается подбором организаций. Сотрудники и посоветовали организацию «Добрые руки», у которой хороший бэкграунд: ее признали «Волонтером года», - поделилась с КП-Новосибирск Елена Нероденко.
По словам Елены, ее пригласили на благотворительный вечер, где проходил аукцион. Приобретая картины художников, участники вечера делали свои пожертвования. Елена приобрела картины на 70 тысяч рублей.
- Эти деньги, как мне сказали, должны были пойти на реабилитацию братьев-близнецов Петровых*. В августе 2022 года моя команда отправила в организацию обращение, чтобы нам предоставили отчет о том, действительно ли детям оплатили лечение. Письмо Ксения получила, но никакого ответа не последовало. После мы отправили претензию, но и на нее ответа не поступило, - добавляет Елена. - В итоге я обратилась в суд.
Ксения не согласна с решением суда и готовит апелляцию.
* Фамилия изменена.
Ксения Пак - руководитель организации. Фото: Анастасия Терещенко
«Собрали деньги на реабилитацию»
Организация «Добрые руки» под руководством Ксении Пак существует 2 года. Волонтеры проводят благотворительные концерты в помощь детям, помогают вещами нуждающимся и устраивают экскурсии для инвалидов.
- К нам обратилась семья с двумя ребятами-близнецами. У них диагноз по ОВЗ, и им требовалась реабилитация. Мы устроили благотворительный вечер, записали видеоролик о том, что семье нужны деньги, и везде его транслировали, - рассказала КП-Новосибирск Ксения Пак, руководитель проекта.
По словам Ксении, мальчишкам-близнецам оплатили реабилитацию. Но одна из жертвовательниц в итоге начала подозревать организацию «Добрые руки» в нечестности. Дело в том, что раз в год на своих страницах в соцсетях волонтеры выкладывают отчет, но без документов. Отчеты о переводах предъявляют по требованию.
- В феврале 2023 года мы получили претензию от Елены Нероденко. Она просила предоставить ей отчет о том, куда пошли деньги, которые она перевела в 2021 году. Женщина пожертвовала 70 тысяч рублей. Она сомневалась, туда ли ушли деньги, - объясняет сибирячка.
Ксения подготовила ответ и отправила женщине по почте, приложив все выписки о переводах.
«Ответчик не предоставил доказательства»
На днях Ксении пришло уведомление о том, что в отношении ее организации открыто исполнительное производство. Елена пошла в суд, и служители Фемиды обязали организацию «Добрые руки» вернуть 70 тысяч рублей.
- Мы не получали никаких уведомлений о суде, нас никто не предупреждал. Дело было рассмотрено без нас. Ну как так? Сейчас мы должны вернуть Елене 72 тысячи рублей. Где взять эти деньги? У детей отобрать? - возмущается Ксения.
В решении суда сказано, что организацию извещали, но письмо долго пролежало на почте, и его вернули обратно. Да и истец утверждает, что на обе претензии, которые она отправляла Ксении, никто не ответил.
- Поскольку ответчик не представил доказательства целевого использования денег, то средства, перечисленные в качестве пожертвования, являются для ответчика неосновательным обогащением и подлежат возврату истцу, - говорится в решении Ленинского районного суда.
Другая сторона
КП-Новосибирск поговорила с предпринимательницей Еленой Нероденко. Она объяснила, почему подала в суд на благотворительную организацию.
- Один из видов деятельности моей компании - продвижение культуры благотворительности. Любые пожертвования с моей стороны происходят через фонд. У меня есть служба, которая занимается подбором организаций. Сотрудники и посоветовали организацию «Добрые руки», у которой хороший бэкграунд: ее признали «Волонтером года», - поделилась с КП-Новосибирск Елена Нероденко.
По словам Елены, ее пригласили на благотворительный вечер, где проходил аукцион. Приобретая картины художников, участники вечера делали свои пожертвования. Елена приобрела картины на 70 тысяч рублей.
- Эти деньги, как мне сказали, должны были пойти на реабилитацию братьев-близнецов Петровых*. В августе 2022 года моя команда отправила в организацию обращение, чтобы нам предоставили отчет о том, действительно ли детям оплатили лечение. Письмо Ксения получила, но никакого ответа не последовало. После мы отправили претензию, но и на нее ответа не поступило, - добавляет Елена. - В итоге я обратилась в суд.
Ксения не согласна с решением суда и готовит апелляцию.
* Фамилия изменена.
Ксения Пак - руководитель организации. Фото: Анастасия Терещенко