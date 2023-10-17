В Улан-Удэ на одну ночь закроют железнодорожный переезд

В ночь с 18 на 19 октября в Улан-Удэ будет закрыт железнодорожный переезд на 5662 км ВСЖД в поселке Силикатный. Там будут проводиться неотложные ремонтные работы.«Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 22 вечера до 6 утра по местному времени. Объезд автотранспорта будет производиться через поселок Вахмистрово. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.Фото: пресс-служба ВСЖД