Общество 17.10.2023 в 15:41

В Улан-Удэ на одну ночь закроют железнодорожный переезд

Там будут проводиться неотложные ремонтные работы
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на одну ночь закроют железнодорожный переезд
В ночь с 18 на 19 октября в Улан-Удэ будет закрыт железнодорожный переезд на 5662 км ВСЖД в поселке Силикатный. Там будут проводиться неотложные ремонтные работы.

«Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 22 вечера до 6 утра по местному времени. Объезд автотранспорта будет производиться через поселок Вахмистрово. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок», - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Фото: пресс-служба ВСЖД
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