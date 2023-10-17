В Улан-Удэ откроют мемориальную доску в память о погибшем председателе ТОСа

«Руслан Евгеньевич всегда хотел, чтобы его микрорайон активно развивался. И не просто хотел, а делал для этого сам очень многое. Организовал в 2018 году ТОС «Гранит». Вместе с единомышленниками построил детскую площадку, благоустраивал территорию, проводил субботники, посадил не одно дерево, выиграл грант на устройство футбольного поля для наших шишковских ребят… Футбольное поле, которое Руслан так хотел сделать у себя на Шишковке, готово. Довели дело Руслана Евгеньевича до конца. В день открытия мемориальной доски планируем провести на футбольном поле соревнования памяти Руслана Тарасова среди команд ТОСов города», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



