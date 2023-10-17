Общество 17.10.2023 в 15:56

В Улан-Удэ откроют мемориальную доску в память о погибшем председателе ТОСа

Футбольное поле, которое Руслан Тарасов хотел сделать у себя на Шишковке, готово
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ откроют мемориальную доску в память о погибшем председателе ТОСа
В Улан-Удэ на Шишковке откроют мемориальную доску в память о первом председателе ТОС «Гранит» Руслане Тарасове. В сентябре прошлого года он был мобилизован на спецоперацию, погиб 13 февраля этого года под Угледаром. Награжден Орденом Мужества.

«Руслан Евгеньевич всегда хотел, чтобы его микрорайон активно развивался. И не просто хотел, а делал для этого сам очень многое. Организовал в 2018 году ТОС «Гранит». Вместе с единомышленниками построил детскую площадку, благоустраивал территорию, проводил субботники, посадил не одно дерево, выиграл грант на устройство футбольного поля для наших шишковских ребят… Футбольное поле, которое Руслан так хотел сделать у себя на Шишковке, готово. Довели дело Руслана Евгеньевича до конца. В день открытия мемориальной доски планируем провести на футбольном поле соревнования памяти Руслана Тарасова среди команд ТОСов города», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Руслан Тарасов родился 9 сентября 1980 года, окончил среднюю школу № 48 в Улан-Удэ, затем ВСГИК и всю жизнь стремился сделать лучше свой родной район. В 2018 году он организовал и возглавил ТОС «Гранит» в микрорайоне Шишковка. За общественную работу на благо города и горожан в августе 2022 года на 3-м Республиканском фестивале территориального общественного самоуправления глава Бурятии Алексей Цыденов вручил Руслану Тарасову нагрудный знак «Лидер ТОС». Такие знаки в столице Бурятии получили лишь три человека.

Фото: телеграм-канал мэра Улан-Удэ
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спецоперация

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