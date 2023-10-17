Социальный контракт помог жительнице Курумканского района

Многодетная мать Галина Терентьева известна в селе Курумкан своей активностью и ответственностью. Она имеет небольшой магазин, в который вкладывает все свои силы, потому что именно он является основным источником дохода ее многодетной семьи.Магазин развивается, ассортимент расширяется, и это стало возможным благодаря социальному контракту, сообщили в правительстве Бурятии.«В нашей семье трое детей: старшему 14 лет, среднему три года, младшему – два, – говорит Галина Терентьева. – Когда узнала про социальный контракт, решила оформиться в качестве индивидуального предпринимателя. Средства, полученные от государства по соцконтракту, направила на закупку товаров. Начинала с корейской косметической продукции, а теперь я уже не привязана к работодателю, могу посвящать время семье и развитию собственного бизнеса. Расширила ассортимент и развиваюсь дальше: закупила кожгалантерею. Прибыль вкладываю в развитие магазина и уже подумываю открыть вторую торговую точку, где планирую продавать верхнюю одежду турецкого производства».Таких как Галина Терентьева, в Курумканском районе восемь человек – все ведут свой бизнес, стараются развивать его. Всего же в районе социальный контракт с органами социальной защиты заключили 38 человек. В Бурятии за девять месяцев 2023 года адресную помощь по выходу из трудной жизненной ситуации получили 1718 человек на сумму более 350 млн рублей.Социальный контракт, инициированный президентом России — соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. По этому соглашению орган соцзащиты населения обязуется оказать государственную помощь, в том числе через социальные услуги, денежную выплату, приобретение необходимых товаров, а получатели помощи берут на себя обязательства, например, пройти переобучение, трудоустроиться, открыть собственное дело. Социальный контракт входит в государственную программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».Фото: egov-buryatia.ru