Общество 19.10.2023 в 10:28

В Улан-Удэ осужденная колонии- поселения будет отбывать срок наказания с семьей

Она может проживать в арендованной или своей квартире пределах колонии или в местном муниципалитете
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В Улан-Удэ осужденная колонии- поселения будет отбывать срок наказания с семьей
В Улан-Удэ осужденной колонии-поселения №3 предоставлено право на проживание со своей семьей за пределами исправительного учреждения, сообщили в УФСИН России по Бурятии.

Администрация колонии в решении о предоставлении такого права исходила из положительной направленности осужденной за период нахождения в учреждении, также учитывался характер и тяжесть преступления, отбытый срок наказания, учитывались и многочисленные показатели, такие как отношение осужденной к труду и участие в общественной жизни учреждения.

Предоставление осужденным права проживания со своей семьёй за пределами исправительного учреждения является очень эффективной мерой стимулирования осужденных, направленной на стремление осужденным вести правопослушный образ жизни, а также стремиться к достижению высоких показателей в труде.

Отметим, что в колониях-поселениях осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по постановлению начальника колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение.

Фото: 03.fsin.gov.ru
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ФСИН колония-поселение поощрение

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