В Улан-Удэ осужденная колонии- поселения будет отбывать срок наказания с семьей

В Улан-Удэ осужденной колонии-поселения №3 предоставлено право на проживание со своей семьей за пределами исправительного учреждения, сообщили в УФСИН России по Бурятии.Администрация колонии в решении о предоставлении такого права исходила из положительной направленности осужденной за период нахождения в учреждении, также учитывался характер и тяжесть преступления, отбытый срок наказания, учитывались и многочисленные показатели, такие как отношение осужденной к труду и участие в общественной жизни учреждения.Предоставление осужденным права проживания со своей семьёй за пределами исправительного учреждения является очень эффективной мерой стимулирования осужденных, направленной на стремление осужденным вести правопослушный образ жизни, а также стремиться к достижению высоких показателей в труде.Отметим, что в колониях-поселениях осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по постановлению начальника колонии-поселения может быть разрешено проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение.Фото: 03.fsin.gov.ru