24-летний фельдшер из Бурятии вынес с поля боя 150 раненых солдат

- Когда стал повзрослее, меня заинтересовала режиссура и я хотел пойти учиться в этом направлении. Но родители боялись, что потом не найду работу по специальности, и настояли, чтобы выбрал медицину. Я поступил в Байкальский базовый медицинский колледж в Селенгинске. Честно, сначала хотел отучиться только год, пересдать ЕГЭ и потом поступить в другой регион уже на врача. Но на тот момент я еще ничего не знал про работу фельдшера. Меня затянуло, дело понравилось и я решил доучиться, - рассказывает Михаил.





Многие знают фильм Мэла Гибсона «По соображениям совести» (16+). Сюжет повествует о военном медике, который не брал в руки оружие, но спас сотни пострадавших сослуживцев. Подобная история произошла с молодым жителем Бурятии. Будучи выпускником медколледжа, он попал на СВО. Вместе с товарищами под взрывами и обстрелами вытаскивал с мест сражения раненых солдат. На счету команды свыше 150 спасенных жизней. Недавно Михаилу Базарову вручили «Медаль за отвагу». Молодой человек поделился с «Номер один» своей удивительной историей.Михаилу Базарову всего 24 года. Он родился в обычной бурятской семье в селе Кижинга. Его отец работает в лесоохране, а мама - сотрудник Росгвардии. Есть младшая сестра. В Кижинге Михаил проучился до 11-го класса. С улыбкой вспоминает, что, когда был ребенком, просто наслаждался детством, не особо задумываясь о выборе профессии.В ряды Вооруженных Сил молодой человек попал нетривиально, совсем не как многие. Вышло так, что Михаил никогда не проходил «срочку» в обычном ее представлении.- Когда я окончил колледж по специальности «фельдшер» в 2020 году, мне позвонили из военкомата и сказали готовиться к призыву. Я переживал, что за год срочной службы позабуду медицинские навыки. Да и меня в целом не привлекало военное дело. Я решил пройти альтернативную гражданскую службу. Мне предложили подписать контракт на два года и отслужить именно в качестве военного медика. Я сдал нормативы по физподготовке и в октябре-ноябре 2020 года поехал в Кяхту служить на должности санитара – санитарного инструктора медицинского подразделения. Прошел курсы военно-медицинской подготовки по специальности «военный медик», - объясняет он.Как отмечает Михаил, «полевая» медицина имеет свою специфику. Главное – это скорость оказания помощи, умение экстренно принимать решения.- У военных медиков меньше доступных методов оказания помощи. Если в городе у нас есть много оборудования, можно пройти диагностику и так далее, то у военных медиков имеется только небольшая сумка с набором инструментов, и на этом все. В 2022 году, когда началась СВО, это стало внезапным для меня. Я пребывал в шоке и никогда до этого не думал, что окажусь в зоне боевых действий. Хоть я и был военным, но чувствовал себя больше гражданским человеком, потому что медик. В итоге на СВО я отправился в должности санитара-санинструктора, - вспоминает Михаил.Михаил поехал в составе медицинского подразделения, в котором числились пятеро медработников. Четверо из них – его ровесники плюс один фельдшер со стажем. Так вышло, что именно самый старший и опытный медик вскоре получил ранение. Его отправили лечиться в госпиталь. Четверым вчерашним выпускникам пришлось быстро взять себя в руки – каждый день они занимали боевое дежурство неподалеку от места столкновения. Когда на поле боя запрашивали медэвакуацию, они бежали по первому зову.- Мы подъезжали на своей технике, иногда пешком добирались до конкретного места, где находился пострадавший. Там уже по мере возможности мы либо оказывали помощь сразу на месте, либо сначала эвакуировали раненого сантранспортом. И так ежедневно. Первое время было страшно. Но дело в том, что к состоянию стресса организм в какой-то момент привыкает и со временем меньше обращаешь внимание на раздражители, - добавляет он.Молодой человек служил рядовым, но признается, что нередко приходилось брать на себя командование и, в зависимости от ситуации, руководить другими медработниками.- Хоть страх поначалу преобладал, со временем научились сохранять голову холодной. Командовать медиками иногда приходилось, потому что у всех, как и у меня, было мало опыта. Собрались одни ровесники. Каждый на стресс реагировал по-своему, но главное - не оставаться одному. Когда бывал один, тяжелые мысли угнетали. Все-таки человек – социальное существо. Наедине с собой негативные мысли как снежный ком накапливаются и давят на психику. Поэтому важно было держаться хотя бы по два-три человека. Так мы и делали, - говорит медик.При эвакуации ребята часто сами находились под обстрелами.- Со временем мы стали уже подкованными. Бежишь, слышишь выстрелы, ложишься, гремит взрыв. Ждешь пару секунд, пока разлетятся осколки, встаешь и бежишь дальше. На самом деле не знаю, как так получилось, что меня не ранило – снаряды постоянно падали рядом. Видимо, повезло, - считает он.Несмотря на то, что медработников в подразделении было мало, они старались распределять силы между собой и этим избежать истощения.- Работа с ранеными – это тяжелое моральное давление, мы не только физически уставали. Чтобы все были в строю, по возможности подменяли друг друга. Например, двое работают – двое отдыхают. Такой способ помогал нам себя разгрузить. Внутри подразделения проводили ротацию. Нам помогало, что держались сплоченно. Еще, несмотря на все вокруг, очень спасал юмор. Помню, мы передвигались на МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный. – Прим. ред.) Я был рядовым, но однажды меня нечаянно приняли за лейтенанта. Тогда мои сослуживцы в шутку прозвали машину «Медицинский танк лейтенанта Базарова», - со смехом добавил Михаил.Молодые люди собрались с разным жизненным опытом и вероисповеданием. Что касается Михаила, его родители – буддисты, бабушка – христианка. Сам он называет себя агностиком и говорит, что для него нет плохих религий. Главное – чтобы человек был хороший. Находясь на СВО, нередко молился вместе с другими военными. За полгода в зоне боевых действий Михаил успел увидеть многое. При этом даже в такой ситуации находилось место обычным радостным моментам.- Для питания у нас были сухие пайки, тушенка и прочие нескоропортящиеся продукты. Но наш командир взвода оказался поваром и очень вкусно готовил. Порой он уходил в лес на охоту и возвращался в подразделение с тушей дикого кабана. Приходишь с поля, а он из леса принес добычу. Мы очень радовались, он повар от бога. Эта вкусная еда добавляла радости в жизни в тяжелые моменты. И мы иногда сидели у костра, ели и говорили по душам, - вспоминает парень.Запомнились и весьма курьезные случаи.- Как-то раз днем мы с сослуживцем шли через лес на место вызова. Вдруг заметили замаскированную яму. Он в шутку сказал: «А представь, мы в нее потом свалимся?». В эти же сутки снова запросили эвакуацию. Мы пошли через тот же лес, но уже посреди ночи, и по понятным причинам нельзя пользоваться фонариками и другими светодиодами. И да, так и вышло! В темноте он в нее свалился, - говорит Михаил.Однако все это время Михаил не выходил на связь с родными – пользоваться мобильным было нельзя. Только однажды, когда один из бойцов по семейным обстоятельствам ездил домой, он согласился передать письмо своим маме и папе. В нем было несколько строчек: «Со мной все хорошо, кушаю нормально, не переживайте».По итогу молодой человек провел на СВО в качестве медработника полгода. По внутренним спискам насчитали порядка 150-160 человек, которых спасло их медподразделение. После контракта он вернулся в Бурятию и решил дальше работать по специальности. Не секрет, что в республике очень нужны профессионалы и есть большая потребность в медицинских кадрах. Ранее Михаил успел отработать на Станции скорой медицинской помощи. Как раз там, на рабочем месте, ему передали «Медаль за отвагу».- Получить медаль было неожиданно. Помню, мы на скорой возвращались с вызова со Стеклозавода. И внезапно в больнице нас встречает целая делегация вместе с начальством, чиновниками и т. д. Мои родители порадовались за меня. Да, было приятно, но сам я не вижу в этом какой-то заслуги. Считаю, что просто делал свою работу, как и сейчас, - говорит Михаил.Сейчас он – фельдшер Территориального центра медицины катастроф. Наряду с матерыми медработниками 24-летний парень уже уверенно держится в экстренных обстоятельствах.- Хоть методы оказания помощи на поле боя и здесь отличаются, но умение держать себя в руках очень сильно помогает на самом деле. Все мы люди и человеческий фактор никто не отменял - можем не так отреагировать или растеряться. Для меня как для молодого сотрудника это был ценный опыт, - говорит он.Но все же, как признается Михаил, первое время после военных действий ему было сложно привыкнуть к обычной жизни.- Меня напрягают до сих пор раскаты грома и звук от низко пролетающего самолета. Когда приехал, долго не мог спать на обычной кровати – она казалась чересчур мягкой. Поэтому спал на коврике для йоги. Поначалу было морально тяжело. В медицине многие говорят про ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). Как мне сейчас кажется, у меня был небольшой период, немного похожий по признакам, но по итогу все прошло и я не стал ни к кому обращаться, - рассуждает Михаил.По словам Михаила, он не считает, что в чем-то изменился.- Мои близкие говорили, что я стал другим человеком, но самому мне это трудно заметить, - отмечает он.В остальном Михаил Базаров живет жизнью обычного 24-летнего парня. Работает, занимается по утрам легкой атлетикой, вечерами играет в игры и смотрит аниме. С сослуживцами Михаил поддерживает связь. Многие из них либо уже окончили службу в Вооруженных Силах, либо находятся на лечении дома.- Иногда мы видимся друг с другом. Есть несколько моих напарников хороших, с которыми всегда поддерживаем контакт. Мы теперь вот такое медицинское боевое братство. И теперь неразлучны, - говорит Михаил Базаров.Фото: из личного архива М. Базарова