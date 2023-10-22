Общество 22.10.2023 в 18:15
Столетняя Цэрэнгийн Чимэдцэрэн приглашена на концерт «Найрамдал»
Она – единственный оставшийся в живых участник боев на Халхин-Голе
Текст: Номер один
В Улан-Баторе на праздничный концерт «Найрамдал» (0+) в рамках 63-х Дней российско-монгольской дружбы и сотрудничества приглашена ветеран боёв на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн. Накануне в Улан-Баторе прошла церемония чествования героини, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
«Посчастливилось видеть, как чествуют ветерана боев на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн во дворе ее дома. С каким трепетом и волнением Чимэдцэрэн эжы целует Боевое Красное Знамя. Сегодня мы пригласили эту несгибаемую женщину и ее семью на праздничный концерт «Найрамдал», – рассказала директор «Буряад театра» Цыпилма Очирова.
Битва на реке Халхин-Гол – вооруженный конфликт у границ оккупированной японцами Маньчжурии и войсками Монгольской Народной Республики, продолжался с весны до осени 1939 года. Одной из целей столкновения на Халхин-Голе было стремление вынудить Советский Союз ослабить помощь Китаю или отказаться от нее. На деле бои на Халхин-Голе стали генеральной репетицией Второй мировой войны. Как считают историки, разгром японцев на Халхин-Голе стал одной из причин отказа от нападения Японии на СССР во время Второй мировой войны.
Цэрэнгийн Чимэдцэрэн – единственный оставшийся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе. Ей было всего 15 лет, когда Япония вторглась на территорию Монголии. Ушла на фронт вместе с 15-ю юными девушками-землячками из Хэнтэйского аймака. Их разделили на две группы, которым было поручено ухаживать за раненными монгольскими и советскими бойцами.
В этом году в дни празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Цэрэнгийн Чимэдцэрэн побывала в Улан-Удэ, где ее наградили медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».
Фото: egov-buryatia.ru
«Посчастливилось видеть, как чествуют ветерана боев на Халхин-Голе Цэрэнгийн Чимэдцэрэн во дворе ее дома. С каким трепетом и волнением Чимэдцэрэн эжы целует Боевое Красное Знамя. Сегодня мы пригласили эту несгибаемую женщину и ее семью на праздничный концерт «Найрамдал», – рассказала директор «Буряад театра» Цыпилма Очирова.
Битва на реке Халхин-Гол – вооруженный конфликт у границ оккупированной японцами Маньчжурии и войсками Монгольской Народной Республики, продолжался с весны до осени 1939 года. Одной из целей столкновения на Халхин-Голе было стремление вынудить Советский Союз ослабить помощь Китаю или отказаться от нее. На деле бои на Халхин-Голе стали генеральной репетицией Второй мировой войны. Как считают историки, разгром японцев на Халхин-Голе стал одной из причин отказа от нападения Японии на СССР во время Второй мировой войны.
Цэрэнгийн Чимэдцэрэн – единственный оставшийся в живых свидетель и ветеран боевых действий на Халхин-Голе. Ей было всего 15 лет, когда Япония вторглась на территорию Монголии. Ушла на фронт вместе с 15-ю юными девушками-землячками из Хэнтэйского аймака. Их разделили на две группы, которым было поручено ухаживать за раненными монгольскими и советскими бойцами.
В этом году в дни празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Цэрэнгийн Чимэдцэрэн побывала в Улан-Удэ, где ее наградили медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».
Фото: egov-buryatia.ru
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