Общество 27.10.2023 в 09:56

В Бурятии перевозчик ушел с маршрута Улан-Удэ - Хоринск

Причиной этого стали поломки транспорта и отток водителей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевозчик ушел с маршрута Улан-Удэ - Хоринск
Вчера в Бурятии перевозчик по маршруту №221 Улан-Удэ – Хоринск написал заявление о прекращении транспортного обслуживания. Как сообщили в республиканском Минтрансе, причиной этого стали «неисправимая поломка транспортных средств и отток водителей».

«Специалисты министерства уже приступили к подготовке необходимого пакета документов для запуска конкурса по поиску нового перевозчика. Конкурс на временное транспортное обслуживание по маршруту №221 планируется запустить к 1 ноября», - сообщили в Минтрансе.

Маршрут №221 ездил по понедельникам, средам, пятницам и выходным дням. С отправлением утром из Хоринска и обратно вечером из Улан-Удэ.

«Мы понимаем, как важен этот маршрут для жителей Хоринского района, поэтому незамедлительно приступили к сбору необходимого пакета документов для запуска конкурса по поиску нового перевозчика. Для начала будет объявлен конкурс на выдачу временного свидетельства, что позволит определить временного перевозчика и в кратчайшие сроки возобновить пассажирские перевозки. Параллельно с этим будет запущен конкурс на определение постоянного перевозчика», - отметили в министерстве транспорта.

В Минтрансе также обратили внимание, что между Улан-Удэ и Хоринском также ходит маршрут №220.

Фото: «Номер один»
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