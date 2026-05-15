Общество 15.05.2026 в 17:27

Жителю Бурятии влепили штраф в 50 тысяч за избиение сотрудницы полиции

Он налетел на участкового-уполномоченного, прибывшего по вызову
Текст: Карина Перова
В Бурятии жителя Гусиноозерска оштрафовали на 50 тысяч рублей за применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении участкового-уполномоченного, прибывшей по вызову (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент случился в декабре 2025 года. В дежурную часть обратилась горожанка. Она сообщила, что в ее квартире дебоширит пьяный парень. На указанный адрес в составе следственно-оперативной группы выехала сотрудница полиции.

Правоохранитель представилась, потребовала мужчину прекратить противоправные действия и покинуть квартиру. Последний пнул УУП в живот и дважды ударил кулаком в лицо. После этого потерпевшая упала на пол. Однако дебошир нанес еще не менее двух ударов кулаком в затылочную область.

В результате женщина получила множественные кровоподтеки и ссадину на губе, оценивающиеся как не причинившие вред здоровью человека.

«Суд при назначении мужчине наказания учел в качестве смягчающих вину следующие обстоятельства – полное признание вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого. Ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе Гусиноозерского районного суда.

 

