Власти Бурятии придержали «лишние» деньги

Первый квартал подарил республике профицит в 214 млн рублей. Сумма, по бюджетным меркам, небольшая, но символическая, как глоток воздуха посреди хронического дефицита. Казалось бы, вот он, шанс подлатать дыры, о которых годами говорят с трибун. Но на весенней сессии Народного Хурала бюджетный вопрос отсутствовал. Денег словно нет. Или их решили придержать.214,4 млн рублей профицита по итогам первого квартала. Министр финансов Георгий Мадаев заверил: «Вопрос о секвестре расходов бюджета правительством Республики Бурятия в настоящее время не рассматривается». Иными словами, резать пока ничего не будут. Но и добавлять не торопятся. Профицит лежит как неразменный рубль в кубышке, а обязательства перед гражданами продолжают висеть.На сессии, собравшей почти полсотни вопросов - от библиотечного дела и бакланов до присвоения имени безымянной горе у Байкала, бюджетная корректировка не значилось. Хотя поводов для нее, прямо скажем, хватает.Один из таких поводов публично всплыл прямо во время обсуждения нового механизма обеспечения жильем детей-сирот. Представитель прокуратуры, выйдя к парламентской трибуне, обрисовала ситуацию без прикрас: на сегодня в республике зарегистрировано 5126 детей-сирот, достигших совершеннолетия и нуждающихся в положенном по закону жилье. «Для обеспечения их жилыми помещениями необходимо почти 26 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета не позволяет своевременно обеспечить детей-сирот жильем», - прозвучало с трибуны.Что такое 26 млрд на фоне 214 млн профицита? Ответ очевиден: капля в море. Но ведь и эти миллионы могли бы лечь в общую копилку решения проблемы, будь на то политическая воля.Тема ветхого жилья - еще один пункт, где деньги и нервы заканчиваются одновременно. Первый замминистра строительства Дмитрий Кобунов ранее сообщал нашему изданию: с января 2017 года в Бурятии признаны аварийными 599 многоквартирных домов. В них живут порядка 17 тыс. человек. Чтобы расселить эти развалюхи, требуется 27,4 млрд рублей. И это не абстракция: по 102 домам уже есть судебные решения о расселении в первоочередном порядке - сроки стоят на 2025 и 2026 годы. Потребность на эти судебные вердикты - 5,6 млрд рублей.Вот две цифры, которые могли бы заставить любой профицит раствориться мгновенно: 26 млрд - на сирот и 27,4 - на расселение аварийных домов. Итого - более 53 млрд рублей неисполненных обязательств. А бюджет показывает плюс в 214 млн и замирает в ожидании.Почему же не спешат? Ответ, как это часто бывает, прячется в прогнозах. Дефицит республиканского бюджета на этот год утвержден в размере 9 млрд 170 млн рублей. Иными словами, сегодняшний микроскопический плюс на старте года - не более чем кратковременная передышка перед заходом в глубокий минус. Власти «затаились»: не наращивают расходную часть, но и не секвестрируют ее, опасаясь спугнуть хрупкое равновесие.Позиция резонная, но холодная, как банковский сейф. Профицит есть, но его не тратят, потому что впереди - запланированный провал. И неизвестно, сможет ли республика вырулить хотя бы на утвержденные показатели.В каком состоянии валовой региональный продукт Бурятии - сегодня отдельная загадка. В России тем временем звучат все более тревожные ноты. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН оценил: за январь-март ВВП страны упал на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Холодок по спине пробегает не только у федеральных экономистов.А что в Бурятии? Минэкономики республики не смогло прокомментировать положение с нашим ВРП. Официальная оценка валового регионального продукта, объяснили чиновники, дается Росстатом только по итогам года в целом. Ежеквартальных данных нет. Связано это со сложностью сбора и обработки гигантского массива информации по всем видам экономической деятельности. Позиция понятная, но от этого не менее тревожная: когда большой корабль экономики дает крен, хочется заглянуть в карты прямо сейчас, а не ждать годового отчета.Зато по более мелким, но ощутимым вопросам чиновники отчитались охотно. По состоянию на 10 апреля в республике зарегистрировано 35 336 субъектов малого и среднего предпринимательства. Год назад было 33 676. Рост. Пусть скромный, но сегодня любое движение вверх - уже маленькая победа.Уровень регистрируемой безработицы за первый квартал текущего года остался на прежней отметке - 0,3%. Общая безработица, по данным выборочного обследования за декабрь-февраль, и вовсе снизилась - 15,9 тыс. человек против 17,5 тысячи год назад. В процентном выражении - 3,5% против 4,1. Потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы занятости, составила почти 10,5 тыс. вакансий. Картина, на первый взгляд, бодрая.Но есть цифра, которая заставляет насторожиться. Налог на прибыль организаций - тот самый «расщепляемый» сбор, который делится между федеральным и республиканским бюджетами. В первом квартале в казну Бурятии поступило 2,6 млрд рублей. Год назад за тот же период - 3,2 млрд. Падение заметное, почти на 600 млн.В минэкономики поспешили успокоить: по итогам текущего года поступления налога на прибыль прогнозируются практически на уровне прошлого года. Ставка сохранена - 17% зачисляются в республиканский бюджет. Структура налогоплательщиков, уверяют чиновники, без существенных изменений.Какие бюджетообразующие предприятия смогли удержать прежний уровень платежей, а какие ушли в минус - на этот вопрос в ведомстве отвечать отказались. Тайна, защищенная законом. Окей, тайна так тайна. Но молчание – это ведь тоже информация. Оно оставляет додумывать. А додумывать в сегодняшних реалиях люди склонны не самое оптимистичное.Инфляция, кстати, никуда не делась. И даже если физический объем собранного налога на прибыль останется тем же, реальная ценность этой денежной массы в текущем году будет уже не той, что в 2025-м. Знаменитая бурятская инфляция - дама пунктуальная, о ней не стоит забывать.Профицит в 214 млн рублей на старте года мог бы стать поводом для осторожного оптимизма. Но прижатый обязательствами в 53 млрд и утвержденным дефицитом в 9 млрд, он больше напоминает передышку пловца перед долгой дистанцией. Власти не секвестрируют и не добавляют. Деньги лежат. А люди продолжают ждать - жилья, решений, хотя бы ясности.Когда потом народ узнает итоги развития региона, место республики в федеральном рейтинге качества жизни и прочие откровения статистики, часто наступает удивление. А пока тишина. Тс-с-с-с...