Экономика и бизнес 15.05.2026 в 17:06

Власти Бурятии придержали «лишние» деньги

Бюджет республики внезапно вышел в плюс
A- A+
Текст: Петр Санжиев
Власти Бурятии придержали «лишние» деньги
Фото: архив «Номер один»
Первый квартал подарил республике профицит в 214 млн рублей. Сумма, по бюджетным меркам, небольшая, но символическая, как глоток воздуха посреди хронического дефицита. Казалось бы, вот он, шанс подлатать дыры, о которых годами говорят с трибун. Но на весенней сессии Народного Хурала бюджетный вопрос отсутствовал. Денег словно нет. Или их решили придержать.

Лишние деньги в дефицитном году

214,4 млн рублей профицита по итогам первого квартала. Министр финансов Георгий Мадаев заверил: «Вопрос о секвестре расходов бюджета правительством Республики Бурятия в настоящее время не рассматривается». Иными словами, резать пока ничего не будут. Но и добавлять не торопятся. Профицит лежит как неразменный рубль в кубышке, а обязательства перед гражданами продолжают висеть.

На сессии, собравшей почти полсотни вопросов - от библиотечного дела и бакланов до присвоения имени безымянной горе у Байкала, бюджетная корректировка не значилось. Хотя поводов для нее, прямо скажем, хватает.

Один из таких поводов публично всплыл прямо во время обсуждения нового механизма обеспечения жильем детей-сирот. Представитель прокуратуры, выйдя к парламентской трибуне, обрисовала ситуацию без прикрас: на сегодня в республике зарегистрировано 5126 детей-сирот, достигших совершеннолетия и нуждающихся в положенном по закону жилье. «Для обеспечения их жилыми помещениями необходимо почти 26 млрд рублей. Дефицит республиканского бюджета не позволяет своевременно обеспечить детей-сирот жильем», - прозвучало с трибуны.

Что такое 26 млрд на фоне 214 млн профицита? Ответ очевиден: капля в море. Но ведь и эти миллионы могли бы лечь в общую копилку решения проблемы, будь на то политическая воля.

Аварийный счетчик

Тема ветхого жилья - еще один пункт, где деньги и нервы заканчиваются одновременно. Первый замминистра строительства Дмитрий Кобунов ранее сообщал нашему изданию: с января 2017 года в Бурятии признаны аварийными 599 многоквартирных домов. В них живут порядка 17 тыс. человек. Чтобы расселить эти развалюхи, требуется 27,4 млрд рублей. И это не абстракция: по 102 домам уже есть судебные решения о расселении в первоочередном порядке - сроки стоят на 2025 и 2026 годы. Потребность на эти судебные вердикты - 5,6 млрд рублей.

Вот две цифры, которые могли бы заставить любой профицит раствориться мгновенно: 26 млрд - на сирот и 27,4 - на расселение аварийных домов. Итого - более 53 млрд рублей неисполненных обязательств. А бюджет показывает плюс в 214 млн и замирает в ожидании.

Власти ждут ухудшения

Почему же не спешат? Ответ, как это часто бывает, прячется в прогнозах. Дефицит республиканского бюджета на этот год утвержден в размере 9 млрд 170 млн рублей. Иными словами, сегодняшний микроскопический плюс на старте года - не более чем кратковременная передышка перед заходом в глубокий минус. Власти «затаились»: не наращивают расходную часть, но и не секвестрируют ее, опасаясь спугнуть хрупкое равновесие.

Позиция резонная, но холодная, как банковский сейф. Профицит есть, но его не тратят, потому что впереди - запланированный провал. И неизвестно, сможет ли республика вырулить хотя бы на утвержденные показатели.

В каком состоянии валовой региональный продукт Бурятии - сегодня отдельная загадка. В России тем временем звучат все более тревожные ноты. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН оценил: за январь-март ВВП страны упал на 1,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Холодок по спине пробегает не только у федеральных экономистов.

А что в Бурятии? Минэкономики республики не смогло прокомментировать положение с нашим ВРП. Официальная оценка валового регионального продукта, объяснили чиновники, дается Росстатом только по итогам года в целом. Ежеквартальных данных нет. Связано это со сложностью сбора и обработки гигантского массива информации по всем видам экономической деятельности. Позиция понятная, но от этого не менее тревожная: когда большой корабль экономики дает крен, хочется заглянуть в карты прямо сейчас, а не ждать годового отчета.

Малый бизнес держит спину

Зато по более мелким, но ощутимым вопросам чиновники отчитались охотно. По состоянию на 10 апреля в республике зарегистрировано 35 336 субъектов малого и среднего предпринимательства. Год назад было 33 676. Рост. Пусть скромный, но сегодня любое движение вверх - уже маленькая победа.

Уровень регистрируемой безработицы за первый квартал текущего года остался на прежней отметке - 0,3%. Общая безработица, по данным выборочного обследования за декабрь-февраль, и вовсе снизилась - 15,9 тыс. человек против 17,5 тысячи год назад. В процентном выражении - 3,5% против 4,1. Потребность работодателей в работниках, заявленная в органы службы занятости, составила почти 10,5 тыс. вакансий. Картина, на первый взгляд, бодрая.

Но есть цифра, которая заставляет насторожиться. Налог на прибыль организаций - тот самый «расщепляемый» сбор, который делится между федеральным и республиканским бюджетами. В первом квартале в казну Бурятии поступило 2,6 млрд рублей. Год назад за тот же период - 3,2 млрд. Падение заметное, почти на 600 млн.

В минэкономики поспешили успокоить: по итогам текущего года поступления налога на прибыль прогнозируются практически на уровне прошлого года. Ставка сохранена - 17% зачисляются в республиканский бюджет. Структура налогоплательщиков, уверяют чиновники, без существенных изменений.

Тайна за семью печатями

Какие бюджетообразующие предприятия смогли удержать прежний уровень платежей, а какие ушли в минус - на этот вопрос в ведомстве отвечать отказались. Тайна, защищенная законом. Окей, тайна так тайна. Но молчание – это ведь тоже информация. Оно оставляет додумывать. А додумывать в сегодняшних реалиях люди склонны не самое оптимистичное.

Инфляция, кстати, никуда не делась. И даже если физический объем собранного налога на прибыль останется тем же, реальная ценность этой денежной массы в текущем году будет уже не той, что в 2025-м. Знаменитая бурятская инфляция - дама пунктуальная, о ней не стоит забывать.

Профицит в 214 млн рублей на старте года мог бы стать поводом для осторожного оптимизма. Но прижатый обязательствами в 53 млрд и утвержденным дефицитом в 9 млрд, он больше напоминает передышку пловца перед долгой дистанцией. Власти не секвестрируют и не добавляют. Деньги лежат. А люди продолжают ждать - жилья, решений, хотя бы ясности.

Когда потом народ узнает итоги развития региона, место республики в федеральном рейтинге качества жизни и прочие откровения статистики, часто наступает удивление. А пока тишина. Тс-с-с-с...
Теги
бюджет

Все новости

Жителю Бурятии влепили штраф в 50 тысяч за избиение сотрудницы полиции
15.05.2026 в 17:27
Власти Бурятии придержали «лишние» деньги
15.05.2026 в 17:06
На севере Бурятии восстановили деревянный мост
15.05.2026 в 16:51
Гендиректор в Улан-Удэ год не платил зарплату своему работнику
15.05.2026 в 16:32
В Бурятии власти не хотели выплачивать компенсацию покусанному собакой ребенку
15.05.2026 в 16:29
«Писал оскорбительные сообщения и постил непристойные видео»
15.05.2026 в 16:24
Мэр Улан-Удэ проконтролировал ремонт трамвайных путей на улице Бабушкина
15.05.2026 в 16:17
В Улан-Удэ ветерана с семьей выселяют из муниципальной квартиры
15.05.2026 в 16:00
В Бурятии природоохранник отбил косулю от собак
15.05.2026 в 15:55
Лучшая сельская семья представит Бурятию в Москве
15.05.2026 в 15:39
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
Маленькая фирма из Бурятии зарабатывает миллионы на сорняке
Лихая экономика на ядовитых стеблях поставлена на поток
15.05.2026 в 12:23
ВСЖД направила более 180 млн рублей на подготовку детских оздоровительных лагерей к лету
Всего в период каникул в учреждениях магистрали отдохнут более трех тысяч детей
15.05.2026 в 10:56
Туры на Байкал подорожали на 20%
На стоимость туристических пакетов повлияла возросшая стоимость перелётов из Москвы
14.05.2026 в 15:04
Монголию свяжет с Казахстаном прямой рейс
Туристы из Бурятии смогут долететь до Казахстана через Улан-Батор
14.05.2026 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru