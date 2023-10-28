В пожарной части Бурятии работает кошка Гречка

В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали о жизни огнеборцев из Бичурского отряда ГПС РБ. Специалисты представили своих , пожалуй, самых милых работников – это кошка Гречка и кот Барсик.

«Гречка появилась в 35-ой пожарной части 15-го Бичурского отряда ГПС РБ совсем недавно: 4 месяца назад Гречку привёл старший «брат» – кот Барсик, и с этого времени они вместе помогают личному составу в повседневных делах. Несмотря на свои лапки, Гречка делится, что работает наравне с пожарными: следит за их рабочим процессом, соблюдением порядка в караульных помещениях и кабинетах, а также никогда не забывает предупредить о начале обеденного времени», - рассказывают о хвостатых.

Как отмечают в сообщении, личный состав рассказывает, что Гречка - настоящая пожарная кошка. Её любимым местом является пожарный автомобиль, также она много времени проводит рядом с пожарными, любит, когда её гладят и, в принципе, обращают внимание.