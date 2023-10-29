В России предложили запретить делать аборты без согласия отца

Буквально на днях во время проведения круглого стола по теме прерывания беременности член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова выступила с новым предложением. А конкретно - с подготовкой законопроекта, согласно которому аборт будет проводиться не только при согласии матери, но и отца, если брак зарегистрирован.

Общественное мнение уже успело разделиться на два лагеря. Кто-то одобряет данную инициативу, а кто-то сильно обеспокоен согласием сторон внутри семьи.

«Хорошо, у меня 4 детей. Мы и так с мужем живем от зарплаты до зарплаты. А если вдруг я забеременею пятым ребенком? Оно мне надо? Если муж будет категорически против аборта, то как мы будет пятерых на шеях тянуть?! Об этом депутаты подумали? Детские дома переполнены. В стране детей и так достаточно», - возмущается улан-удэнка Кристина Агафонова.

«Правильно. Сейчас и так есть трудности с населением страны. Мужчины раньше не имели никакого права решать судьбу нерожденного ребенка и это плохо. Даже ужасно. Я сам в таком положении был. Почему это женщины решили, что мужикам проще переживать эту ситуацию? Что им все равно? Пускай рожают и если хотят уходят. Мужчина и сам может ребенка воспитать. Всегда есть бабушки в помощь», - сказал Артур Цыренов.

Также член комитета Госдумы по охране здоровья предложила уменьшить срок для проведения искусственного прерывания беременности по желанию женщины до 8 недель включительно.

Напомним, в настоящее время законом разрешено делать аборт на сроке до 12 недель. Если же он осуществляется по медицинским показателям, то до 22 недель.

Также стоит обратить внимание на то, что в этом году в стране появился новый праздник - День беременных. Он будет отмечаться два раза в год 7 апреля и 7 октября. Такой временной интервал был выбран для того, чтобы каждая беременная женщина могла принять участие в праздники и ощутить поддержку.

В здравоохранении отметили, что такой праздник может оказать содействие повышению рождаемости за счет формирования в обществе культуры бережного отношения к материнству и детству.

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