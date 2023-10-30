Общество 30.10.2023 в 09:00

Материнский капитал при разводе

Делится ли он?
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Текст: Номер один
Материнский капитал при разводе
Pixabay

Вопрос: «Делится ли маткапитал при разводе?» 

Баирма Цыреновна Б.

Средства материнского капитала не могут считаться совместно нажитым имуществом, следовательно, не могут быть делиться между супругами при разводе, потому что предоставлены государством на конкретные целевые нужды.

Развод на материнский капитал никак не влияет. В любом случае деньги должны быть использованы в интересах ребенка.

Если один супруг узнает о незаконных действиях другого, он может обратиться за правовой поддержкой в прокуратуру или органы опеки.

Что будет с имуществом, купленным на маткапитал?

Такая собственность считается нажитым общими усилиями имуществом, и его можно делить при разводе.

Такое жилье должно быть оформлено в общую долевую собственность всех членов семьи: и детей, и родителей.

При разводе она делится в соответствии с долями, определенными законом, то есть на равные части для бывших супругов и всех детей.

Если супруг не хочет делиться своей долей имущества, то второму супругу предстоит:

1. Собрать деньги и выплатить бывшему супругу положенную долю

2. Разменять квартиру

3. Обменять жилье на меньшее по площади и отдать доплату.

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